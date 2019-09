V první části otevřel skóre domácí Jánský, v prostředním dějství se oba týmy přetahovaly o vedení. Hosté srovnali, náskok Stadionu vrátil opět Jánský. Baník však znovu srovnal, reagovat dokázal i na gól Kadlece. V závěrečné periodě se Litoměřice dostaly počtvrté v zápase do vedení, to nakonec pojistil v čase 59:16 v přesilové hře Kristian Kangas.

"Myslím si, že to byl opravdu těžký zápas. Sokolov nás třikrát dotáhl a vyrovnal. Vítězství jsme urvali jen silou vůle a bojovností a obrovským chtíčem. Hokej se nám v poslední době nehraje lehce, měli jsme problém se střílením gólů, ale dneska jsme jich dali pět. Doufám, že nám to do dalších zápasů pomůže," řekl po zápase kouč Litoměřic Daniel Tvrzník.

Hokej, Chance liga, 6. kolo:

Litoměřice - Sokolov 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Jánský (Střondala, Beran), 28. Jánský (Střondala, Beran), 31. M. Kadlec (Šalda, Štohanzl), 46. Kukla (Štohanzl, M. Kadlec), 60. Kangas (Korkiakoski, Voženílek) – 22. M. Zadražil (Vodička, Kuběna), 31. Švec (M. Zadražil, Osmík), 36. Vracovský (Stříbrný).

Rozhodčí: Petružálek, Šindel – Bosák, Maštalíř. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 750. Střely na branku: 32:24. Zblokované střely: 10:12.

Litoměřice: Škorpík – Pavlas (C), Mlčák, Marcel (A), Kukla, Šalda, Strejček, Dajčar – Voženílek (A), Korkiakoski, Kangas – Beran, Střondala, Jánský – Štohanzl, Vitouch, M. Kadlec – Kropáček, D. Sklenář, Grim.