Hokejisté Litoměřic prohráli ve 28. kole Chance ligy derby na ledě Ústí nad Labem 2:4. Podle kapitána Stadionu Daniela Voženílka rozhodly zápas přesilové hry, v nichž kališníci neuspěli.

V zápase jste se prosadili první, byl cíl na soupeře vlétnout?

Začátek utkání byl z naší strany ještě celkem slušný. Poté jsme, při vlastním oslabení, dali první branku. Byla to trochu šťastná akce, nějakému vyloženému tlaku bych to nepřikládal.

V průběhu první třetiny Ústí otočilo stav zápasu, čím to bylo způsobené?

Slovan dokázal proměnit přesilovou hru, srovnal na 1:1. Zbytek třetiny byl poměrně vyrovnaný. V závěru první dvacetiminutovky jsme trochu upustili od našeho systému, čehož soupeř využil a těsně před koncem se dostal do vedení.

Asistoval jste u vyrovnávající branky na 2:2. Mohl byste tu situaci popsat?

Viděl jsem Vojtu Střondalu, který zachytil puk na modré čáře. Křikl jsem na něj, že mám na zádech hráče. Puk se dostal na Markuse Korkiakoskiho, který svou šanci dokázal proměnit.

V zápase jste odehrál 18 minut, jak se vám hrálo?

Během první třetiny jsme se moc do tempa dostat nemohli, po první brance domácích na led přilétly plyšáci, takže se nehrálo. Navíc v Ústí mají komerční přestávky, takže je obtížné, aby se všechny formace dostaly do tempa. V průběhu zápasu se to zlepšovalo.

Co podle vás nakonec utkání rozhodlo?

Ústí odehrálo velice dobré utkání, drželo se systému a přidalo k tomu bojovnost. Domácí potrestali naší nedisciplinovanost, proměnili dvě přesilové hry. My jsme hráli jen dvě přesilovky, které jsme nevyužili. Myslím si, že právě toto bylo klíčem domácích k úspěchu.

Jak se vám zamlouvala atmosféra během derby?

Překvapilo mě, že bylo v Ústí více lidí, než je zvykem. Nicméně musím poznamenat, že naši fanoušci v Kalich Aréně vytváří ještě lepší atmosféru.