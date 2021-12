,,Musím říct, že Prostějov byl první dvě třetiny lepší. Sice jsme vedli po dvou třetinách 3:2, ale nebyli jsme spokojení s tím, co jsme předváděli. Třetí třetina už byla dobrá, hráli jsme, co jsme chtěli. Byly tam zbytečné fauly, které nás mohly stát zápas, ale závěr byl ubojovaný. Konečně jsme proměnili přesilovku, která asi rozhodla. Musíme být spokojení se sérií jedenácti výher, ale řekl bych, že následující dva dny volna nám přijdou vhod. Výkony v Sokolově a s Jestřáby už nebyly úplně optimální,“ řekl litoměřický trenér Daniel Tvrzník po duelu s Prostějovem.

,,My jsme se celý zápas hledali, nebyli jsme trpěliví, nedodržovali jsme systém a pořád v naší hře něco chybělo. Speciální formace jsme také nezvládli a zaslouženě odjíždíme bez bodu. Snad se ze zápasu do budoucna poučíme a gratulujeme kališníkům k výhře a všem přejeme vše nejlepší do nového roku,“ dodal sympaticky prostějovský kouč Aleš Totter.

V posledním zápase roku se dařilo ve stejné soutěži i hokejistům Ústí nad Labem, kteří v dramatickém duelu vyhráli 4:3 na ledě Vrchlabí. „Byl to těžký zápas. Vrchlabí bylo favoritem a také dobře hrálo. Domácí měli výborný nástup do zápasu, dobře bruslili, dohrávali nás,“ hodnotil ústecký kouč Jaroslav Roubík. Ústečanům výrazně pomohla prostřední třetina, ve které se prosadili hned třikrát a dali základ důležité výhře.

„V první třetině jsme moc nevěděli, kde jsme, ale naštěstí se ještě povedla uhrát remízově 1:1. Od toho jsme se odrazili a rozhodla druhá třetina, kdy si myslím, že na šance to bylo na obou stranách vyrovnané, ale my jsme měli lepšího brankáře,“ uzavřel svůj pohled Roubík.

K ještě jedné novince došlo v kádru ústeckého Slovanu. Po vzájemné dohodě klubů HC Slovan Ústí nad Labem a AZ Havířov dochází k hráčské výměně. Do Ústí nad Labem se vrací Jiří Severa, opačným směrem putuje Yurii Zholobov.Chance liga pokračuje po novém roce 3. ledna a bude to pikantní začátek roku. Dojde totiž na severočeské derby mezi Ústím a Litoměřicemi.