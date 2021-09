SC Kolín: Sajdl (Sejpal) – Piegl, Čáp, Šalda, Kukla, Kachyňa, Čížek (A), Váchal – J. Sklenář, Šafránek (C), Poppel – Jankovský, Štohanzl, Z. Král – L. Krejčík (A), Morong, J. Veselý – Zumr, Matějček, Petržilka.

HC Stadion Litoměřice: Tomáš Král (Sklíba) – O. Baláž, J. Holý (A), Výtisk (C), Ticháček, Jebavý (A), Kottek, Černohorský – O. Procházka, R. Přikryl, Sihvonen – Válek, Kracík, M. Kadlec – Urban, Koláček, Konečný – P. Svoboda, Berka, Pajer.

SK Trhači Kadaň: R. Běhula – M. Jáchym (C), Steinocher (A), Zorko (A), O. Havlín, Kuboš, T. Běhula, Ferbas – Kordule, Mežnar, Routa – Bernat, Berčík, M. Zabloudil – K. Heffernan, S. Heffernan, Z. Zabloudil – Konášek, D. Čech, L. Koblížek.

HC ZUBR Přerov: Postava (Petrásek) – R. Černý, Hrabal, Kubeš, Hrdinka, Krisl (C), Seemann – T. Doležal (A), Pšurný (A), Süss – M. Kratochvil, Herman, Jakub Svoboda – Matěj Svoboda, F. Dvořák, M. Novák – Jan Svoboda, D. Indrák, Šoustal.

Trhači vítají ve svém kádru novou posilu na postu brankáře. Je jím ruský Alexei Trifonov. Do zápasu v Přerově Rus ještě nezasáhl. | Foto: Trhači Kadaň

