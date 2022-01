"Litoměřice nepředvedly nic světoborného, ale my jsme nebyli schopni překonat jednu překážku a to byl jejich brankář Král," pěnil po utkání trenér Poruby Jiří Režnar. Domácí vyslali na Krále dvojnásobný počet střeleckých pokusů (40:20), ovšem jednička v brankovišti kališníků propustila za svá záda pouze projektil Greše, a to až za stavu 0:3.