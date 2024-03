5:1! Jasná výhra ve třetím čtvrtfinálovém duelu nabídla litoměřickým hokejistům mečbol. V sérii proti Zlínu vedou 2:1 a dnes mohou na ledě protivníka stvrdit postup do finále druhé nejvyšší soutěže.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

"Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Určitě jsme měli trošku v hlavách to druhé semifinálové utkání, ale snažili jsme se na to nemyslet. Chtěli jsme hrát zodpovědně, trpělivě, což se nám dařilo," líčil František Ptáček, asistent hostujícího trenéra Miroslava Přerosta.

"Povedlo se nám využít přesilovku, dostali jsme se do vedení, druhý gól byla krásná individuální akce. Trošku mi zatrnulo, když jsme inkasovali hned na začátku třetí třetiny, ale rychle jsme odpověděli. Odskočili jsme a pak už jsme si to pohlídali. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli," dodal.