Pavel Pumprla a Tomáš Plekanec. Pro fanoušky basketbalu, respektive hokeje, jistě známá jména. Oba dva by se měli představit v akci o tomto víkendu v Litoměřicích. Pumprla přijede v dresu basketbalistů Slavie, jíž vyzve v pátek Slavoj, Plekanec oblékne v sobotu dres Kladna v Kalich aréně.

„Nepřipravujeme se jen na něj, on byl vždy spíše výborný obránce a především bojovník, charakter. Pořád ale respektujeme, že byl loni kapitánem basketbalové reprezentace na MS v Číně, kde naši získali šesté místo,“ řekl k Pumprlovi trenér Litoměřic Jan Šotnar.

Třiačtyřicetileté křídlo působilo v reprezentaci deset let, na klubové scéně si zahrál za Prostějov či Opavu, sedm sezón strávil v Nymburce. Čtyři roky hrál také španělskou nejvyšší soutěž za Obradoiro.

„Před asi šesti lety jsme v poháru hostili Nymburk, za nějž tehdy hráli Benda, Beneš či Sokolovský. Od té doby jsme tu podobný svátek nezažili. Diváci se budou mít na co těšit,“ dodal Šotnar. Zápas začíná v pátek v 19 hodin v hale 6. ZŠ, vstup je 30 Kč.

O den později mohou fanoušci zajít na hokejové utkání mezi kališníky a Jágrovým Kladnem. Slavná 68 nejspíš dres neoblékne, na ledě by ale neměl chybět další bývalý reprezentant, mimo jiné kapitán českého výběru, Tomáš Plekanec.

„Jistě, je to svátek, bohužel si ho fanoušci nemohou užít v takovém počtu, jak by si přáli,“ řekl s ohledem na koronavirus trenér Litoměřic Daniel Tvrzník. Jeho tým bude napravovat prohrané derby z Ústí n. L., kde ztratil tříbrankový náskok. „Máme letos hodně obměněný tým, sedá si to. V přípravě jsme přišli o část zápasů, takže je to mix individuálních a systémových chyb. Musíme být trpěliví,“ dodal Tvrzník. Start je v sobotu v 17 hodin.

Pavel Pumprla

Sport:Basketbal

Věk: 34 let

Pozice: Křídlo

Současný klub: Slavia Praha (I. liga)

Kariéra:Olomouc, Prostějov, Opava, Nymburk, Obradoiro (Španělsko)

Reprezentace ČR: 2009-2019

Největší úspěchy: 7x mistr ČR



Tomáš Plekanec

Sport:Hokej

Věk:37 let

Pozice: Útočník

Současný klub: Kladno

Kariéra: Slaný, Kralupy n. Vlt., Ml. Boleslav, Hamilton, Toronto Maple Leafs, Montreal Canadiens, Kometa Brno

Reprezentace A:2006-2018