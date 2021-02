Přípravný kemp reprezentační osmnáctky bude od středy do soboty hostit Kalich aréna v Litoměřicích. V nominaci nechybí ani pět hráčů Stadionu Litoměřice.

Stadion Litoměřice ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Po Vyškově byly jako místo dalšího soustředění před dubnovým MS do 18 let, které se uskuteční v USA, vybrány Litoměřice. Přípravného kempu, který potrvá od 24. do 27. února, se zúčastní také Petr Moravec, Lukáš Pajer, Matyáš Šapovaliv, Marek Brada a David Špaček. „Program bude nabitý, nebudou chybět tréninky na ledě i na suchu, videa či zapracování do týmu,“ slíbil trenérský tým pod vedením hlavního kouče Jakuba Petra.