Jste nejproduktivnějším hráčem celé soutěže…

Ano, jsem první a Patrik Miškář je druhý. Vzhledem k tomu je škoda, že Litoměřicím nepatří v tabulce nějaká vyšší příčka.

Čím to?

Spoustu bodů jsme ztratili naší blbostí. To jsem ještě nezažil…

Myslíte například s Přerovem, kde jste doma vedli 4:1 a nakonec máte jen bod?

Třeba. K tomu se nedá říct vůbec nic. Tohle už bylo poněkolikáté v sezoně, co ztratíme dobře rozehraný zápas. Říkáme si to pořád dokola, že se nám to nesmí stávat. Nevím, fakt nemám, co k tomu dodat.

Tímto utkáním jste načali sérii čtyř domácích duelů v řadě…

Samozřejmě, že hrajeme raději doma, než venku, to je vždycky příjemnější.

Zmínil jste Patrika Miškáře. Jak se vám s ním hraje? A co váš bratr Adam?

Mě osobně se s ním hraje moc dobře. Před sezonou jsem ho neznal, ale sedli jsme si na ledě i mimo něj. A Adam? Pochopitelně se mi hraje dobře i s ním.

Momentálně vám však chybí kapitán Jan Výtisk. Jak těžké je vypořádat se s jeho ztrátou?

Jeden hráč nedělá tým. Samozřejmě by nám pomohl, ale ty ztracené zápasy se nám stávaly, i když tu Výtisk byl.

Máte v týmu spoustu nových hráčů, nevázne třeba ještě komunikace?

To si nemyslím.

Spousta kluků skončila po MS do 20 let, kdy si je stáhly extraligové celky nebo zůstaly v zámoří. Sledoval jste šampionát?

Samozřejmě že sledoval. Klukům jsem na dálku fandil.

K nečekané výhře nad Rusy pomohl gólem i litoměřický Filip Koffer. Viděl jste ten zápas?

Ano, bylo to krásné utkání i krásný gól. Je ale potřeba říct, že skvěle zachytal také brankář Pařík.

Kromě litoměřických hráčů byl v Kanadě také trenér Stadionu David Bruk. Jaký podle vás je?

Jednoduše – je to nejlepší trenér, kterého jsem za svojí kariéru potkal.

AUTOR: JAKUB VÍTEK

Prošel jste Spartou, Pardubicemi… Předpokládám, že do extraligy byste se rád vrátil, je to tak?

Určitě, a udělám pro to maximum. Ale v Litoměřicích to mám rád, proto se nebudu hnát někam, kde bych hrál jen čtvrtou lajnu.

A cíle s Litoměřicemi jsou jaké?

Pořád stejné, úkolem je uhrát play-off. Doufám, že už i s diváky. Hokej mě baví, ale diváci na stadionech zkrátka chybí.