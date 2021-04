V sérii s Jihlavou jste vedli 3:1 na zápasy. Kde se to podle vás zlomilo, a proč se nepovedlo udělat ten poslední krůček?

Paradoxně v pátém i šestém utkání, kde jsme měli dva mečboly, jsme odehráli naše dva asi nejlepší zápasy v celém čtvrtfinále. Bohužel jsme nedokázali dát víc než dva góly, Jihlavu v klíčových chvílích zachránil brankář, tam se to celé lámalo. Dalším momentem byl podle mého vyrovnávací gól Dukly v powerplay šestého zápasu, to byl pro nás takový asi nejtragičtější okamžik.

Přesto jste určitě splnili sezónní cíl a možná přidali i něco nad plán, a to i přesto, že jste dvakrát přestavovali kádr. Dá se tedy brát sezóna jako úspěšná?

V tom s vámi souhlasím, vždyť v polovině prosince jsme byli někde na 15. nebo 16. příčce. Od ledna jsme ale předváděli výborný hokej. Kdyby se sestavila tabulka jen za kalendářní rok 2021, myslím, že bychom byli v elitní trojce, ne-li na čele. Kluci pracovali skvěle, plnili, co jsme po nich chtěli, makali na fyzické kondici, prostě si to všechno sedlo tak, jak mělo.

Přesto jde z vašeho hlasu cítit trochu zklamání…

Jsou to jen kdyby, a nechci se na to vymlouvat, ale troufnu si říct, že kdybychom nepřišli o Martina Kadlece a Matěje Berana, mohli jsme dojít letos hodně daleko.

Zmiňujete skvělou fyzickou kondici, přípravu pod Martinem Iterským (kondiční kouč Stadionu Litoměřice, pozn. autora) si pochvalovali i sami hráči. Byl i to jeden z důvodů, proč jste dokázali po náročné sérii se Sokolovem vzdorovat sedm zápasů i Jihlavě?

Určitě! Odehráli jsme dvanáct, možná když se sečtou i všechna ta prodloužení, tak defacto třináct zápasů v nějakých devatenácti dnech. Všechny snad až na jeden byly na krev do poslední minuty, přesto si myslím, že jsme i v sedmém zápase na Vysočině fyzicky neztráceli. Pokud se podíváme na výsledky třetích třetin, tak tam jsme byli opravdu dominantní. Všechno to ale vychází z toho, co tu tvoříme. Skvělé zázemí a vynikající práce nejen Martina Iterského, ale celého realizačního týmu. Velké poděkování si zaslouží třeba i náš fyzioterapeut Petr Benda, který dokázal udržet hráče zdravé, v podstatě nás netrápila žádná svalová zranění.

Zůstane úspěšný realizační tým pohromadě i pro příští sezónu?

To je asi předčasná otázka, ještě nevíme, co bude. Nějaká jednání probíhají, ale teď je ještě brzy.

A co hráči? Například Patrik Miškář už prozradil, že má podepsáno v extralize…

V tuto chvíli máme na další ročník podepsaných šest hráčů (3 útočníci a 3 obránci), takže základ týmu je hotový. I zde jednáme o dalších kontraktech.

Můžete být konkrétnější? Dočkají se fanoušci podpisů podobných hvězd jako byl loni Jan Výtisk?

Zatím konkrétnější nebudu, mohu jen prozradit, že v hledáčku určitě jsou zajímavá jména a můžeme tu opět poskládat slušný kádr. Zbytek věcí se ale teprve řeší, teď chceme hráčům hlavně dopřát trochu oddechu, ta sezóna byla opravdu náročná.

Takže vám hned po vyřazení začala dovolená? Nebo ještě dobíhají nějaké smlouvy a budete alespoň trénovat?

Porážka v sedmém zápase v podstatě znamenala konec sezóny, rozpouštíme led. Šest nebo sedm hráčů ročníku 2002 má před sebou ještě dva dubnové kempy s reprezentací do 20 let, ale zbytek už má volno.

Už víte alespoň rámcově, kdy byste chtěli začít přípravu na novou sezónu?

Nějakou představu máme, ale ještě to není doladěné. Hráči teď potřebují hlavně kvalitně zregenerovat.

A vaše plány? Také od hokeje úplně vypnete?

Od toho dospělého asi ano. Bylo to hodně dlouhé, takže si dám tak měsíc oraz (úsměv). Chtěli jsme jet někam na dovolenou, ale bohužel současná situace to nedovolí. Máme ale děti na distanční výuce, takže se s nimi budu věnovat škole. Navíc syn je hokejový brankář, takže si dáme nějakou suchou přípravu, alespoň z hokejového kolotoče úplně nevypadnu (úsměv).