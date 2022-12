Slovan nyní hraje až třetí nejvyšší soutěž. Co je v klubu špatně? Ústí? To je příběh, ve kterém je vidět, že je hokej především o penězích. Když je nemáš, tak nemůžeš zaplatit hráče, nemůžeš je ani přivést do klubu, úroveň jde dolů a dolů. Než jsem do Ústí přišel, tak se hrála extraliga. Tehdy dalo vedení dohromady možná 100 miliónů korun, rozpočet byl parádní. Sestoupilo se, já přišel, dostali jsme 60 miliónů. Pořád to bylo špičkový, čtyřikrát za sebou jsme vyhráli první ligu, dvakrát jsme šli do baráže. Ale rozpočet šel dolů; 60, 50, 30 a poslední rok jen 20 miliónů. Bylo to o těch penězích. Chomutov měl rozpočet vyšší, nemohli jsme mu pak už konkurovat.

Když jste z Ústí odešel, tak šlo ještě víc dolů.

Byla tam pak agonie. Honza Klobouček, který místo mě začal dělat generálního manažera, byl bez finančních prostředků. Lepilo se to na výplaty, dlužilo se hráčům. Je pak složité je namotivovat. A nové neseženeš, protože se rozkřikne, že v klubu nejsou peníze.

To, že Slovan spadl do 3. ligy, je proto podle vás logickým vyústěním celého toho příběhu?

Ano. Dnes ale Ústí hraje dobře, sleduji ho. Myslím si, že hrají výborný hokej, jsou špičkovým týmem. V soutěži je pár týmů, které mají víc peněz, ale hrají hůř. Slovan na tu bídu a rozpočet, jaký má, hraje dobře. Honza Čaloun udělal v klubu obrovský kus práce, moc se mi pod ním líbí herní projev týmu. Podle mě může být Ústí černý kůň soutěže, který může zaútočit na postup.

V Ústí je evidentně velký problém s penězi. Dáváte to za vinu městu?

Je to tam složité. Město Ústí má hodně sportu, kultury. Město postavilo most, byly tam další investice, přišlo zadlužení. Sportu v krajském městě pšenka bohužel nekvete.

Robert Kysela (5. 6. 1968) je bývalý vynikající útočník Litvínova. Získal s ním jako hráč stříbrné medaile v letech 1991 a 1996, v roce 2015 Vervu dovedl k mistrovskému titulu jako generální manažer. Ve své sbírce má zlato z MS 1996, zahrál si také za Kladno nebo Ústí nad Labem.

Když jste odešel z Ústí, začal jste působit v Litvínově. Jako GM jste vyhrál titul, pak to šlo ale s chezou dolů. Jirka Šlégr nedávno přiznal, že ve vedení klubu udělal spoustu chyb; přijal zodpovědnost za to, že chemici šli dolů. Co vy? Také si uvědomujete, že nějaké vaše rozhodnutí bylo špatné?

Chyby dělá každý. A každý si za ně musí zodpovídat. I já jsem je udělal. To, že jsme udělali titul, je hezké, ale musím říct, že jsem pár chyb udělal. Třeba jsem nevzal nějakého hráče, ze kterého se později stal opravdu výborný hokejista.

Můžete někoho jmenovat?

Třeba Musil, Dvořák z Varů nebo Rachůnek. Nad těmito hráči jsme s trenéry přemýšleli. Trenér váhal, já neudělal rozhodnutí, že je sem skutečně přivedeme. Šanci dostal někdo jiný. A teď vím, že to byla chyba. Prostě jsem neměl šťastnou ruku. A jindy jsem ji zase měl, třeba když jsem sáhl do Plzně po Pavlu Francouzovi, který byl vlastně z klubu vyhozený. A nám pak udělal titul. Důležité je, aby těch správných rozhodnutí bylo více než těch špatných.

Na jaře 2018 jste rezignoval na post generálního manažera Vervy. Bez hokeje jste dlouho nevydržel, že?

Mám teď ve čtvrté třídě kluka, vozím ho na zápasy, tréninky, tak jsem říkal, že jako asistent pomůžu. V mládež je trenérů málo, kolegům se pomoc hodila. A já jsem rád, že můžu být přímo u toho a radovat se z výher. Mám z hokeje radost.

Jak si vaši synové vedou?

Vojta už hraje za dospělé; má hostování do Mostu a střídavé starty do Prostějova. Nechávám ho ale už svému osudu, musí se o sebe postarat sám. Byl jsem jen na jednom zápase, to když jsme jeli na Dušičky na hrob do Jihlavy, máme tam chalupu. On má hokej hrozně rád, je pracovitý a inteligentní hokejista. Jen potřebuje zvýšit důraz a fyzicky vyspět. Možná by pak z něj mohlo něco být. U Adama, toho mladšího, je ještě předčasné cokoli predikovat.

Neměl jste ambice být u vyšších kategorií?

Já jsem odešel z vedení klubu i proto, že jsem potřeboval zkonsolidovat naši firmu Yssen, která se zabývá stavební a obchodní činností, pomoct společníkovi. Minimálně dva roky jsem tam ještě potřeba, pak uvidíme.

Jak s firmou zamával covid a teď ruská krize?

Trošku ji to zabrzdilo. Nejvíc nás trápí inflace, vinou toho jsou vysoké úrokové sazby.

Nepochybuji, že stále sledujete dění v extraligovém Litvínově. Co říkáte na špatný vstup do sezony a následnou trenérskou výměnu?

Litvínov rozhodně není mužstvo, které by mělo být poslední. Bohužel mu nevyšel začátek sezony. Podepsala se na tom řada okolností. Pamatuji se, že když jsme udělali titul, tak tam také byla spousta okolností, ale pozitivních. Teď se nedařilo, ale kluci nehráli všechny zápasy špatně. Měli bohužel smůlu, třeba dostávali blbé góly, někdo byl zraněný… Těch okolností, které proti týmu stály, bylo hodně. Pak se dostane do stavu, když si nevěří, hráči se zbavují puku. Soupeř se dostane na koně a vyhraje.

Po výměně koučů přišel zlom. Byla to tedy otázka psychicky.

Každá změna trenéra je impulsem, který může pomoct. V Litvínově to ale nebyla velká změna, navíc si nemyslím, že by to bylo v Růžovi. Ten trojlístek Růžička, Mlejnek, Orct byl výborný trenérský tým, ale nehrály mu do karet okolnosti. Po změně přišla vítězství, vyhrálo se i s klikou, což bylo zapotřebí. Mužstvo si začalo věřit, vyhrávat. Ale zase může přijít série proher, kluci na to musí být psychicky připravení a odolní.

Vidíte ještě nějaké faktory progresu?

Musím říct, že to mužstvo i před tím nehrálo nijak katastrofálně. A po trenérské změně nemůžeme říct, že by naopak hrálo luxusně. Pomohlo to, že se uzdravil Estephan, to je opravdu zkušený Kanaďan, který umí dávat góly.

Zastavme se na chvíli u Vladimíra Růžičky. Spekuluje se, že jako trenér už je vyčpělý, nemoderní. Jaký máte vy názor?

Ty názory jsem také slyšel. Já si ale myslím, že Růža je pořád hokejová osobnost, která jako kouč uplatnění najde. Nebude dlouho trvat a někdo ho nahoru vytáhne.

Takže ani v extralize podle vás není odepsaný?

Nemyslím si to.

V Litvínově se také často probírá to, že vedení v čele s panem Hynkem dělá řadu chyb, navíc není oblíbené u fanoušků. Jaký vy máte na stávající vedení názor?

Všechno to sleduji. Podle mě je to pro Pavla Hynka strašně těžká pozice. Každá veřejná funkce, ať už prezidenta republiky, předsedy vlády, strany nebo i pozice ve vedení klubu, obnáší to, že člověk jde s kůží na trh. Prostě nikdy se nejde zalíbit všem. Zažil jsem to já, zažil to pak Jirka Šlégr. Hráli jsme o titul, plácali nás po zádech, vynášeli do nebes, pak jsme hráli baráž a já poslouchal, že máme jít do práce. Pavel Hynek to má o to těžší, že není bývalý hráč Litvínova, je odjinud.

Vztah bývalých hráčů k současnému klubu je také hodně propíraný. Například o Robetu Reichelovi se říkalo, že Hynka nemůže vystát. A přesto pod něj šel pracovat.

Robert chtěl především pomoct litvínovskému hokeji. Vím, že má špičkové vztahy s Karlem Mlejnkem. Karel dostal pravomoc najít si asistenta podle svého gusta, tak si ho našel v Robertovi. Pokud by měl Robert vůči Pavlovi averzi, tak by do toho nešel. Asi spolu nejsou velcí kamarádi, ale Robert ho respektuje. Jak říkám, Pavel to nemá jednoduché.

Protože není Litvínovák, patriot…

Jsou léta dané zvyklosti, které jsou o tom, že v klubech zastávají pozice funkcionářů a trenérů srdcaři, bývalí hráči. Každý cizí element není vhodný. To je mínění fanoušků. Možná Pavel udělal pár chyb při stavbě hráčů, ale to je strašně těžká práce.

Vy to sám moc dobře víte…

Potřebuješ, aby si měl štěstí při výběru hráčů, aby ten, po kom sáhneš, ta očekávání naplnil. Může být v předchozím klubu výborný, ale v tom novém mu to nepůjde… Navíc ne vždy se daří do Litvínova přivést hráče, které si trenér či manažer vytipuje. Nebudeme si lhát, prostě Litvínov není destinace, kam se hráči hrnou. Fanoušci můžou na vedení klubu nadávat, mít averzi, ale neměli by zapomínat, že podpora klubu je prioritní. Je jedno, jestli je tam Kysela, Šlégr nebo Hynek, důležité je, aby ten klub hrál extraligu.

Poslední dobou se hodně mluví o tom, že někdejší líheň talentů už neprodukuje zajímavé hráče. Co si o tom myslíte?

To je pravda. Ale systém výchovy se změnil, už to není jako v 70. a 80. letech. V Litvínově se musí ušetřit i na úkor extraligového áčka nějaká kačka na to, aby u mládeže byli špičkoví trenéři. Tady na severu jich je málo, nejsou ani jinde, možná tak v Praze. A bez peněz sem nepůjdou. Pro vývoj hráče je špičkový trenér prvořadý.