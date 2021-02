„U nás dojde také ke zrušení soutěží. Je pravidlo, že zápasy, které se neodehrály od října, se nemohou dohrávat. Vítěz krajského přeboru musí mít odehráno 50 procent zápasů, aby se mohl zúčastnit kvalifikace, což se nestihne odehrát. Chtěli jsme to hlavně kvůli Chomutovu, aby měl šanci postoupit, ale bohužel není to možné," sdělil k aktuální situaci sekretář krajského hokejového svazu Viktor Lukeš.

Na Litoměřicku se zrušení seniorských neprofesionálních soutěží týká Lovosic, rezervy Litoměřic a Roudnice nad Labem. „Zrušení soutěže se vzhledem k celorepublikové situaci dalo čekat. Tato sezona bude nulová, doufám, že co nejdříve budeme moci trénovat na ledě s dětmi. Roky jsme se snažili, abych v mládežnických kategoriích měli dostatek dětí, během jednoho roku může být všechno pryč," poznamenal předseda HC Roudnice nad Labem Vladimír Čichovský.

Podle něj je větší problém ukončení mládežnických soutěží než seniorských. „Dospělí se do toho dostanou poměrně rychle. Náš klub se orientuje na mládež. Máme A-tým mužů, ženský tým i starou gardu, ale naší hlavní snahou je mít zaplněné žákovské kategorie. Dlouhá pauza může způsobit to, že děti přestanou hrát hokej. Dětem se začne líbit být doma a hrát playstation, což by mohlo znamenat, že o ty děti přijdeme. Vidím v tom obrovské riziko a mám z toho obavu," řekl Čichovský a dodal. „Zimní stadion je uzavřený, led je rozpuštěný. Jako výkonný výbor se nescházíme, nemám žádné konkrétní informace o tom, že by některé děti končily s hokejem.

Vladimír Čichovský poukázal na to, že v horských střediscích se sportuje, ale hokejisté a další sportovci mají smůlu. „Na horách plno lidí sportuje, kašle na nařízení vlády a organizovaní sportovci jsou tom biti. Možné otevření sportovišť bych viděl v kombinaci s antigenními testy, aby bylo pod kontrolou, kdo sportuje. Celkové uzavření moc neberu," dodal na závěr.