Čtyři výhry v řadě, druhé místo, je momentálně něco, co vám vůbec dělá vrásky?

Nic není úplně bez mráčků, ale herně i výsledkově jsme zatím velice spokojeni. Doufám, že během reprezentační přestávky se nám uzdraví někteří marodi a podaří se nám tyto výkony udržet.

V brankovišti se letos protočilo už pět gólmanů, zranění jsou zkušení obránci Pavlas a Jebavý, přesto máte třetí nejlepší obranu soutěže, čemu to přisuzujete?

Práci. Už od přípravy v květnu pracujeme opravdu tvrdě a musím ocenit, jak k tomu kluci přistupují. Právě o tom přístupu to celé je, o chuti se obětovat. V tabulce zblokovaných střel jsme druzí, proti Jihlavě jsme jich zastavili sedmnáct. To je ta nadstavba, která nám přináší ovoce.

Kromě začátku sezóny jste neměli žádnou nepříjemnou sérii, na porážku dokážete ihned reagovat výhrou, v čem tkví tajemství úspěchu?

Já myslím, že nám pomohl domácí výbuch 1:5 s Havířovem ve 4. kole. Po zápase přišla velká bouřka od vrátnice až po rolbárnu a to nás nakoplo. Hráči získali sebevědomí a věří, že s prací se dostaví i výsledky. I přesto je ale držíme při zemi a pořád jim vštěpujeme pokoru a respekt.

Následuje desetidenní reprezentační přestávka, nebojíte se, že vám uškodí?

Nějaké obavy tam samozřejmě jsou. Osm nebo devět hráčů nám odjíždí s mládežnickými reprezentacemi U19 a U20, odehrají tři zápasy ve třech dnech. Pak je čeká přesun zpátky a těžký zápas v Sokolově. Budeme se modlit, aby se nikdo nezranil, ale jsou mladí, takže věřím, že to zvládnou, ačkoliv ta zápasová porce je náročná.

Jaký mají během přestávky program zbylí hráči?

Chceme potrénovat hlavně fyzickou kondici. Neděli a pondělí dostali hráči volno, od úterý do pátku máme dvoufázové tréninky. Připojíme k týmu i zbytek mladíků, které chceme vidět v dospělém hokeji, takže nám v kádru zůstalo nějakých 14 až 15 hráčů.

Vraťme se ještě k zápasu se Slavií. Jak jste vnímal odlehčení v podobě holinek a videopozvánky?

Myslím, že to bylo příjemné pro fanoušky i pro hráče. Přitáhlo to pozornost a ještě to trochu zvýšilo náboj toho zápasu. Myslím, že se to Mírovi Kejmarovi (vedoucí týmu, pozn. autora) hodně povedlo, protože jsem na to slyšel zatím jen pozitivní ohlasy.

Pomohlo to klukům se více namotivovat?

To si nemyslím. Věřím, že motivace proti Slavii a trenéru Miloši Říhovi mladšímu, který zde kdysi působil, se hledá lehce. V brance navíc stál Michajlov, který u nás loni chytal. Podle mě měl zápas veškeré atributy, které mít měl.

V pozvánce účinkoval také Daniel Voženílek, jenž je mezi nejproduktivnějšími hráči ligy, co říkáte na jeho formu?

Po zraněném Pavlasovi převzal kapitánské céčko, to myslím, že ukazuje, jakou důvěru má. Nejen u nás, ale také u týmu. Pro nás je platný především svou prací, zblokuje spoustu střel, dělá černou práci před brankou i v oslabení. Popravdě ty body jsou tak trošku navíc, protože jsme s tím úplně před sezónou nepočítali, ale jsme moc rádi, že se mu daří.

Na každého může přijít deka, ale nepřehodnotili jste trošku předsezónní ambice? Jaký je momentálně dílčí cíl Stadionu?

Rozhodně ne, pořád je to hlavní dostat se do osmičky pro play-off. Do konce základní části chybí deset kol, my máme na devátou Jihlavu 11 bodů náskok, to už by byla velká chyba se nedostat do první nadstavbové skupiny. Pro nás byly stěžejní zápasy v Havířově a s Jihlavou, které jsme oba zvládli a na tyto soupeře na hraně osmičky udrželi luxusní náskok. Pokud se nám už v prosinci podaří zajistit si play-off, budeme si moct říct, že šlo o dobrý ročník. Pořád se nás někdo ptá, zda nekoukáme třeba na Budějovice nebo na soupeře kolem nás, ale to zatím rozhodně ne.