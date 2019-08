Litoměřický Stadion má za sebou vysokou výhru 8:2 nad rivalem z Ústí. Trenér Daniel Tvrzník ale výsledek nepřeceňuje. "Tyto zápasy pro nás mají hlavně kondiční charakter, chceme hlavně, aby hráči vydrželi bruslit celý zápas," řekl po utkání.

Daniel Tvrzník, Stadion Litoměřice | Foto: Deník / Karel Pech

Litoměřice vstoupily do zápasu skvěle, už po devíti minutách vedly 4:0. "Od toho se samozřejmě odvíjel ráz utkání. My jsme ale vstoupili dobře i do zápasu s Litvínovem, jen jsme ty šance neproměňovali. Včera jsme byli vysoce produktivní," pochvaloval si litoměřický kouč. "Do zápasů chodíme z plného tréninku, takže je jasné, že během zápasu síly ubývají. Je to pro nás kondiční příprava, chceme, aby kluci bruslili celý zápas," odhalil, co po hráčích požaduje.