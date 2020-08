"Kluci jsou obrovsky natěšení, trénujeme několik týdnů a za celou tu dobu si nemohli zahrát zápas. To nadšení je cítit všude," přiblížil současné rozpoložení svého týmu trenér Stadionu Daniel Tvrzník.

Jeho tým musel kvůli koronavirové nákaze do karantény, rušil tři přípravné duely. "Trénovali jsme v deseti lidech, přišli jsme o tři zápasy, samozřejmě, že je to velký zásah do přípravy a není to příjemné," pokrčil rameny nad zásahem vyšší moci.

Zásadní změny! První hokejová liga se uzavře, play-off nebude

Zástupci prvoligových hokejových klubů se na mimořádném aktivu dohodli na novém herním systému. Zásadní změna? Z Chance ligy se v nadcházející sezoně nebude sestupovat! Původně se přitom počítalo až se čtyřmi sestupujícími. Uzavření druhé nejvyšší soutěže ještě musí výkonný výbor Českého hokeje, to by ale měla být pouze formalita. Vzhledem k nejistotě ohledně druhé vlny pandemie koronaviru se ruší i play-off. Kdyby tým musel do karantény, degradovalo by to soutěž. Základní část se odehraje tříkolově, dohromady tedy bude 51 kol. V nadstavbě pro deset týmů se odehraje ještě jedna runda s tím, že započítávat se budou body z dlouhodobé části. Kdo skončí po nadstavbě na prvním místě tabulky, zajistí si právo účasti v extralize.