Pavlas se zranil na začátku letošní sezóny a jeho návrat se stále oddaloval. Sám bek se nakonec rozhodl, že už pokračovat nebude. Ve Stadionu zůstane jako trenér mládeže, což dělal i během své kariéry. „Oficiální rozlučka s naším kapitánem proběhne 15. února při domácím zápase s Chomutovem,“ oznámil litoměřický celek na svých webových stránkách.

Pro družinu trenérů Davida Bruka a Daniela Tvrzníka tak jde o další zásah do už tak marodkou zdecimovaného kádru a zejména do zadních řad. Pavlas nakoukl do velkého hokeje ve Slavii Praha, s níž si zahrál také nejvyšší soutěž. V první lize ho zaměstnávalo Ústí nad Labem, Kladno, Chomutov či Kadaň, hrál také za Litvínov nebo Hradec Králové. V Litoměřicích odkroutil čtyři sezóny. Kromě jiného si zahrál i baráž o extraligu či 2. ligu.

V již zmíněných 220 extraligových startech zapsal šest branek a osmnáct asistencí, v I. lize posbíral 42 branek a 164 gólových nahrávek.