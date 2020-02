Hotovo, šmytec, rozpusťte led… Roudnickým hokejistům skončila sezóna. Ve třetím semifinálovém duelu play-off krajského přeboru prohráli v Klášterci n. O. 4:6.

O všem rozhodla třetí třetina, která hostům hrubě nevyšla. Ačkoliv zvládli otočit z 0:2 na 4:2 a před posledním dějstvím živili šanci na postup do finále, góly ve 41., 46., 52. a 53. minutě jim vzaly naději.

„Jsme zklamaní, protože předsezónním cílem bylo finále. Celkem slušně se nám naplnil kádr a vypadalo to hodně nadějně,“ líčil po zápase předseda klubu Vladimír Čichovský. „Pak se ale někteří hráči zranili, jiní neměli úplně dobrý přístup a mnohdy jsme opravdu lepili kádr. To se projevilo hlavně ve druhé třetině sezóny, kdy jsme ztratili hodně bodů, a proto jsme šli do play-off až ze třetí příčky,“ ohlédl se za sezónou.

„Doma jsme Klášterec přehráli, ale venku jsme první zápas hrubě nezvládli a ve druhém rozhodl náš vstup do třetí třetiny,“ hodnotil semifinálovou sérii a rozhodující duel. „Navíc nedělní časy nám moc nesvědčí, nikdo z hráčů není profesionál, takže mají práci, rodiny, takže nám bohužel chyběli tři elitní beci a Jarda Kalla. Ale na to se nechci vymlouvat. Nedali jsme do toho všechno a proto jsme vypadli,“ uzavřel.

Hokej, krajský přebor, 3. semifinále:

Klášterec n. O. – Roudnice n. L. 6:4 (2:1, 0:3, 4:0)

Rozhodčí: Místecký, Dyršmíd – Biedermann, Sýkora. Vyloučení: 11:6. Vyšší tresty: 1:0. Využití: 0:1. V oslabení: 0:2. Vývoj skóre: 2:0, 2:4, 6:4.

Roudnice n. L. (góly+asistence): Folk (Fridrych) – Kolenatý, Brandejský, Kopecký, Kašička (1+0), Štosek, Pookorný (1+1), Čichovský (0+1), Tintěra, Kuchař (2+2), Barcal, Vejl, PurmaKonečný stav série: 2:1.