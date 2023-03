Hokejisté Litoměřic mají po sezoně. Kališníci opět skončili ve čtvrtfinále play-off. Prostějovu doma podlehli 1:4, celkově tým z Moravy ovládl sérii jasně 3:0 a postupuje dál.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

Severočeši přitom začali dobře, už v 8. minutě je do vedení dostal v přesilové hře Válek. Jestřábi převedli obrat během čtyř minut. V 17. minutě vyrovnal Hašek, na začátku druhé třetiny se prosadil v početní výhodě Slanina. Na další góly se čekalo až do 51. minutě, kdy se prezentoval krásnou dělovkou Ostřižek. Domácí zmar pak dokonal střelou do prázdné branky Burian.

Litoměřice vyhořely střelecky, ve třech zápasech daly pouze tři góly. "Celkově jsme v sérii dělali chyby, za které nás soupeř potrestal. Musím uznat, že jsme byli o trošku horší, než soupeř a Prostějov zaslouženě postupuje do semifinále," soukal ze sebe asistent trenéra kališníků Radim Skuhrovec.

„Samozřejmě v nás převládá zklamání, že jsme nepřešli přes čtvrtfinále, ale s odstupem času si myslím, že sezóna se sice chvílemi nevyvíjela dobře, ale splnili jsme náš cíl, že jsme se vyhnuli předkolu a postoupili do play-off," snažil se najít pozitiva.

Hokej, Chance liga, čtvrtfinále, 3. zápas:

Litoměřice - Prostějov 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 8. Válek (J. Koláček, P. Svoboda) – 17. Hašek (Ostřížek), 21. Slanina (Venkrbec), 51. Ostřížek (V. Burian), 58. V. Burian.

Rozhodčí: Zubzanda, Bejček – Jindra, Kotlík. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: . 1 740 Střely na branku: 14:23.

HC Stadion Litoměřice: Král – Jebavý, Hampl, Výtisk, Kroupa, Šedivý, Černohorský, Holý – Procházka, Kuťák, Guman – Svoboda, Jícha, Válek – Berka, Kracík, Koláček – Ton, Vitouch, Senčák.