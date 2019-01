Litoměřice - Šest výher z posledních sedmi zápasů, tři výhry za týden! Kdo zastaví rozjetý expres Stadion?

Hokejový zápas Ústí a Litoměřice, Stadion Litoměřice, ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Tři vítězství za jediný týden! Litoměřický expres dál sviští Chance ligou, v Kalich aréně tentokrát padla 2:4 Třebíč. Tvrzníkovi svěřenci už mají na dohled i čtvrté Budějovice, kde nastoupí už dnes.

„Pro nás to byl strašně důležitý, ale zároveň strašně těžký zápas. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, v poslední době ale lepíme sestavu, jak se dá. S Třebíčí jsme sotva dali dohromady tři útoky,“ oddechl si po utkání kouč Tvrzník. Skóre načal až v polovině zápasu prvním gólem mezi dospělými útočník Sklenář, chvíli na to navázal Eret. Ačkoliv Třebíč v poslední části kousala, Stadion dokázal na její trefy pokaždé reagovat. Nejprve se po přihrávce Korkiakoskiho prosadil zkušený Kadlec, v závěru pečetil výhru ranou do opuštěné klece hostů kanonýr Kloz.

„Hráčům patří obrovské poděkování za to, jak zápas zvládli, protože je to muselo stát strašně moc sil. Teď nás čekají Budějovice a doufáme, že už se nám nikdo nezraní nebo neonemocní,“ vyhlíží Tvrzník duel, ve kterém se může jeho tým přiblížit Jihočechům na tři body se zápasem k dobru. Hraje se dnes v 17.30 na jihu Čech.

Hokej, Chance liga, 48. kolo:

Stadion Litoměřice – Třebíč 4:2 (0:0, 2:0, 2:2).

Branky a nahrávky: 30. Sklenář (Jirásek), 31. Eret (Jirásek, Sklenář), 50. M. Kadlec (Korkiakoski), 60. J. Kloz (Korkiakoski, Pavlas) – 42. Szathmáry (Nedvídek, T. Havránek), 58. T. Havránek (Střondala, R. Zohorna).

Rozhodčí: Zubzanda, Wagner – Bosák, Tvrdík. Vyloučení: 7:9. Využití: 0:1. Diváci: 1 097.

Stadion Litoměřice: T. Král (Michajlov) – Pavlas, Marcel, T. Kvapil, Strejček, Jebavý, A. Rulík, Dluhoš – M. Kadlec, J. Kloz, J. Dvořák – Schegolkov, Korkiakoski, Šik – Jirásek, Sklenář, Eret.