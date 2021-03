Až zápas číslo pět určí postupujícího z předkola play-off Chance ligy mezi hokejisty Litoměřic a Sokolova. Rozhodující bitva startuje ve středu 17. března v 17 hodin.

Hokejisté Litoměřic ilustrační | Foto: Antonín Vydra

Kališníci budou bojovat o čtvrtfinálovou místenku proti Dukle Jihlava, Sokolov pohání vidina minimálně čtyř zápasů proti hvězdnému Kladnu. Výsledek série navíc určí soupeře i pro postupujícího ze série mezi Třebíčí a Slavií Praha, která dospěla rovněž do pátého duelu. Uspějí-li Litoměřice, bude to Kladno, pokud se budou radovat Západočeši, postaví se vítěz série, bez ohledu na to, kdo to bude, celku z Vysočiny.