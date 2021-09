Dumal jste, jestli dáte další sezonu? Nebo to byla jasná volba?

Ještě se mi nechtělo končit. Měl jsem dobrou sezonu, tak byla chuť pokračovat. S Mírou (trenérem Machem – pozn. autora) jsme si sedli a dohodli se.

Co vás přesvědčilo? I to, že jste byl loni nejproduktivnější hráč týmu? To jste léta letoucí nezažil…

V minulé sezoně tu byla i vinou nižšího rozpočtu spousta mladých hráčů. Většina z těch kluků dostala poprvé větší prostor v 1. lize. Mě to na té sezoně bavilo. A to, že byly nějaké body? To u mě takovou roli nehraje. Ale bylo to příjemný, to jo. My se hlavně bavili o tom, že to hlavní bude až v této sezoně, která bude nesmírně těžká.

Může sestoupit až pět týmů…

Přesně! To je ono.

Chce to ještě někdo zezadu?

Při středeční tiskové konferenci Slovanu bylo znát, že si Ústí nehraje na žádný hogo fogo klub. Rodinnou atmosféru ilustrovala komunikace mezi jejími účastníky. Bodrý trenér Mach byl poněkud tišší, vědom si svého úkolu v náročné sezoně. O důležitosti nadcházejícího ročníku mluvil i kapitán Michal Trávníček. Hokejovými starostmi zatíženou mysl všech přítomných na závěr ale naladila na správnou notu jedna z hostesek, která právě s Trávníčkem, tváří klubu, představovala nové dresy. „Chce to ještě někdo zezadu?" tázala se fotografů, jestli by stáli o snímek zadní části dresu. Její hláška pobavila a fotografy vyvedla z konceptu natolik, že snímek zády otočených hostesek nerealizovali.

Ale od vás se budou po loňsku zase očekávat góly. Jste zase dobře připravený?

Myslím si, že na sezonu jsem připravený jako loni. Ta 1. liga je pro mě ve spoustě věcech nový. Loni to bylo bez diváků, teď se to změní. I v téhle soutěži bude dobrá atmosféra v hledišti. V tomhle to bude nový.

Musel jste si během přípravy ulevovat, nebo jste do toho šel naplno?

Mně hodně vyhovuje posilovna. Neměl jsem žádný problém se zapojit, kondiční kouč Jirgle připravuje dobré věci, vyhovuje mi. Absolvoval jsem přípravu na ledě v Teplicích, to byl celý červen. Ale je pravda, že trošku jsem si program upravil.

Cítíte i jako kapitán, že musíte jít příkladem, že si až tak ulevovat nemůžete?

Snažím se jim jít příkladem i v tomhle. Ti mladí to potřebují. Ale je na nich, jestli chtějí dřinu podstoupit, nebo ne. Musí vidět, že samo se to neudělá. Ale nepřesvědčuji je, každý musí opravdu sám si rozhodnout, jestli to chce podstupovat. Těm, kteří chtějí pracovat, jsem připravený pomoct. Ale když někdo nechce, tak je zbytečné plýtvat energii. To by nemělo efekt.

Viděl jsem, že jste psaný v nové mostecké hale Jirky Šlégra jako jeden z trenérů. Budete se po kariéře tedy věnovat trénování?

Dělal jsem si přes léto béčkovou licenci. V tomhle směru jsem se nějak vydal a uvidím po sezoně, jestli bych začal a šel tímhle směrem.

Podívejte se, jak to vypadalo na tiskové konferenci Slovanu a také na setkání hráčů Ústí s fanoušky a klubovými partnery:

Zdroj: Deník/František Bílek

Takže ještě nejste úplně přesvědčený, jestli pak u hokeji zůstanete?

Zatím ještě ne.

Jdete zkrátka od sezony k sezoně. Stejně jako třeba Viktor Hübl v Litvínově…

V tomhle věku můžete skončit ze dne na den, stejně tak se to dá pak o rok prodloužit. V tomhhle věku se nedá moc plánovat.

Věříte vládě, že nebude lockdown, jak slibuje?

Já se nikdy nechtěl do politiky montovat a vyjadřovat se k ní. Ta loňská sezona byla hodně poznamenaná po sportovní stránce. Bez diváků se sice dá hrát, viděli jsme to všude, ale není to ono. Sport děláme kvůli nim. My teď jen můžeme doufat, že to bude tak, jak vláda slibuje.