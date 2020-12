Padesát střel, ale pouze dvě vstřelené branky. Litoměřičtí hokejisté zahodili ve Vrchlabí nejen spoustu šancí, ale také osm přesilových her a v 17. kole druhé nejvyšší soutěže prohráli 2:5.

Vrchlabští hokejisté si v derniéře letošního kalendářního roku připsali hladkou výhru nad Litoměřicemi. | Foto: Anton Martinec

„Domácí podržel výborný Klouček v bráně, ale je to hlavně o nás. Dát z padesáti střel dva góly je prostě málo. Snad je to jen krátkodobý střelecký výpadek,“ hodnotil zklamaný trenér hostujícího Stadionu Daniel Tvrzník. „Bohužel nám nepomohly ani přesilové hry, které v našem podání patří mezi nejlepší v soutěži, ale tentokrát nám to zkrátka nešlo,“ klopil hlavu.