/ROZHOVOR/ Hokejové Litoměřice vstoupí dnes a zítra na domácím ledě do čtvrtfinálové série Chance ligy proti Třebíči. „Hlavně ne Prostějov,“ přáli si v táboře Kališníků, kteří v předchozích dvou ročnících skončili právě ve spárech Jestřábů. Předtím je dvakrát zastavila Jihlava a jednou pandemie koronaviru.

„Chtěli bychom už konečně vyhrát alespoň jednu sérii v play-off. Klub i fanoušci si to zaslouží,“ pronesl před startem série čtvrtého s pátým týmem tabulky ředitel klubu Jan Fišera.

Vraťme se ještě na skok k základní části, v níž jste skončili čtvrtí…

Základní část dopadla nad očekávání dobře. Nelze než být se 4. místem spokojeni. Samozřejmě jsme měli pár zbytečných výpadků, na druhou stranu jsme získali body v zápasech, kde jsme s nimi asi úplně nepočítali. Je to naše druhé nejlepší umístění po základní části, to má pro nás ohromnou váhu. Těch změn, nejen přímo v týmu, bylo před sezónou tolik, že pro mě osobně je to velký úspěch.

V závěru jste si ale boj o přímý postup do čtvrtfinále lehce komplikovali. Jak vám bylo v tu chvíli?

To jsou právě ty zbytečné výpadky, které jsem zmiňoval. Naštěstí jsme si to komplikovali nejen my, ale i týmy okolo nás, takže jsme se vlastně nakonec dokázali posunout do té čtyřky. Určitě jsme chtěli mít jasno dříve, čekání do posledního zápasu není v ničem příjemné, nechtěli jsme spadnout do předkola. Být před posledním zápasem na 4. místě a skončit na sedmém? O tom jsme vůbec nechtěli uvažovat.

Teď je před vámi play-off, vrchol sezóny. Na co se v něm mohou fanoušci těšit, a v čem bude oproti základní části jiné?

Fanoušci se mohou těšit především na zajímavý a bojovný hokej a parádní atmosféru. Už teď víme, že na oba víkendové zápasy bude narváno. Kvůli televiznímu přenosu budou po celé play-off zavedeny komerční přestávky. V minulých letech jsme dělali speciální produkty do fanshopu, ale pro letošek jsme řekli, že ne. Vždy jsme udělali spoustu věcí a než si stihli fanoušci cokoliv koupit, tak jsme vyletěli ven. Proto jsme se letos rozhodli, že v tomto směru nic dělat nebudeme. Částečně z pověrčivosti, částečně kvůli zbytečným nákladům.

Před čtvrtfinále jste měli kvůli předkolu play-off krátkou přestávku. Byla podle vás pozitivem před nejdůležitější části sezóny?

Tím, že se předkolo hraje na dvě vítězná utkání, tak přestávka trvá pouze týden. To je ideální prostor dát si krátký odpočinek, doléčit menší zranění a připravit se na soupeře. Navíc Třebíč to má stejně, nehrála předkolo, takže máme stejnou výchozí pozici.

Je Třebíč tým, který jste si přál vy, trenéři či kabina? Nebo byste raději někoho jiného?

Odpovím opačně – určitě už nikdo nechtěl Prostějov, dvě poslední čtvrtfinále nám stačila Každý tým má své kvality, vybírat si nemůžeme. Třebíč společně s Jihlavou jsou v tuto chvíli našimi geograficky nejbližšími soupeři a v play-off se každá ušetřená minuta v autobuse hodí.

Trenéři ji označili za velice dobře defenzivně vybavené mužstvo. Navíc jste ji letos porazili jen jednou ze čtyř pokusů. Jak vidíte čtvrtfinálovou sérii vy?

Třebíč má hru zcela jinak organizovanou než my, o čemž svědčí také rozdíl třiceti vstřelených i obdržených branek. My jsme občas až moc velcí volnomyšlenkáři a z toho pramení spousta branek. Třebíč je svou defenzivou a dobrou organizací pověstná, v minulé sezoně s tím dokázala vyhrát základní část. Opět dostala o třicet branek méně než my. Na druhou stranu, my jsme základní část s naším pojetím hry vyhráli rok předtím. Z tohoto pohledu se tedy setkají dva zcela odlišné týmy. Svou roli bude zcela jistě hrát i forma klíčových hráčů, v Třebíči je jasným bodovým lídrem Martin Dočekal, u nás se ty body rozmělňují mezi více hráčů. Vzájemné zápasy v základní části byly dost vyrovnané. První utkání v Třebíči jsme ztratili brankou minutu před koncem, druhé domácí srovnali minutu před koncem a prohráli jsme až v prodloužení. A doma to bylo dvakrát 5:3. Jednou pro nás, jednou pro Třebíč. To není důvod mít z nich obavy.

Považujete se v sérii za favorita? A je tedy čtvrtfinále splnění sezónního cíle a vše ostatní už je nad plán, nebo jsou ambice nastavené výš?

Vůbec bych nás za favorita nepovažoval. Třebíč je nesmírně kvalitní tým, dlouhodobě má vysokou výkonnost a předpokládám, že o výsledku série rozhodnou maličkosti. A jak jsem před sezónou říkal, moje soukromé cíle byly následující: vyhnout se jakýmkoliv starostem se sestupem, dostat se do play-off a v něm konečně vyhrát aspoň jednu sérii, protože si to celý klub i fanoušci zaslouží.