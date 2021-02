Kališníky čeká jediný soupeř, který je doposud přehrál. Kouč věří v body

Dukla vs Dukla. Potvrdí Litoměřice formu i v Jihlavě? To je otázka 29. kola Chance ligy, v jehož rámci nastoupí rozjeté Litoměřice, patřící do projektu Dukla, na ledě jihlavské Dukly.

Hokejisté Stadionu Litoměřice ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Stadion má úchvatnou bilanci šesti výher v řadě, navíc bodoval třináctkrát z posledních čtrnácti zápasů. Skvělá série ho vynesla až na osmou příčku, ovšem Jihlava je třetí, byť s pouhým šestibodovým náskokem. "Je to jediný soupeř, který nás letos vyloženě přehrál, s ostatními favority jsme, bez ohledu na výsledky, odehráli vyrovnané partie. Nevím, čím to bylo dané, zda naším špatným výkonem, nebo jestli hráli oni tak dobře, ale věřím, že potvrdíme naši výbornou formu a z Vysočiny přivezeme nějaké body," řekl před utkáním trenér Litoměřic Daniel Tvrzník. Ten ale ví, že jeho celek nečeká nic jednoduchého. Dukla naposledy prohrála v Havířově a nevyužila možnost dotáhnout se na čele tabulky, v našlapané tabulce má v patách hned několik pronásledovatelů. Navíc v prvním vzájemném měření sil nepovolila kališníkům ani gól a vyhrála 4:0. "Čeká nás nesmírně těžké střetnutí. Už několik sezón tvrdím, že Jihlava hraje nejúčelnější hokej v lize," upozornil litoměřický lodivod. Utkání, v němž by se mohli Litoměřičtí přiblížit i elitní čtyřce, která postoupí přímo do čtvrtfinále play-off, startuje v sobotu 20. února v 17.30.