Litoměřičtí kráčeli za výhrou hned od úvodu střetnutí, činil se především Patrik Miškář, jenž zaznamenal tři kanadské body. Kališníci v duelu ani jednou neprohrávali, vyhráli všechny tři třetiny, na branku soupeře vyslali čtyřicet pokusů.

"Myslím, že je to pro nás zcela zasloužené vítězství. Byli jsme velice produktivní, odehráli jsme dobrý zápas. Tato výhra je velice cenná, protože play-off se blíží a my jsme si tím defacto pojistili postup do předkola," odkázal na dvanáctibodový náskok na třinácté Benátky trenér Daniel Tvrzník. S nimi sice ještě Stadion hraje a teoreticky tak může získat horší vzájemnou bilanci (první duel vyhrály Litoměřice 3:1), kromě kališníků by však musely Benátky za tři body porazit i všechny zbývající soupeře s plným bodovým ziskem, zatímco Tvrzníkův celek by musel předvést nevídaný kolaps.

Přesto má před vyřazovacími boji co pilovat. I Slavia totiž vyslala čtyři desítky střel, navíc se dokázala čtyřikrát prosadit. "V posledních zápasech se nám trochu otvírají okénka v defenzivě, za dvě utkání jsme dostali deset branek, což není úplně ideální," zdvihl litoměřický trenér varovný prst.

Ačkoliv by se mohlo kališníkům hrát o poznání uvolněněji, jelikož primární cíl postupu do předkola play-off je takřka splněn, Tvrzník si nemyslí, že by byl v posledních čtyřech zápasech rozdíl. "Tolik jsme to do hlav hráčům nevtloukali, takže ani není žádný enormní tlak, který by měl polevovat. Možná se některým klukům trochu uvolní ruce, ale já věřím, že k posledním duelům přistoupíme úplně stejně. Koneckonců je to důležité, protože se musíme udržet v nasazení, které máme nyní, pro nejdůležitější část sezóny."

V příštím kole zavítají Litoměřice, které poskočily na sedmou příčku, do Frýdku-Místku, start je v sobotu v 18 hodin.

Hokej, Chance liga, 30. kolo:

Stadion Litoměřice - Slavia Praha 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. J. Holý, 15. Pajer (Konečný, Marcel), 22. Moravec (Jánský, Miškář), 23. Urban (Konečný), 32. Miškář (M. Beran, Procházka), 44. Miškář, 58. M. Beran (Procházka) – 10. Jaroslav Bednář (Kafka, J. Novák), 27. Kuťák (Jaroslav Bednář), 34. M. Ondráček (Kružík), 42. Šmerha (Sedlák, Vampola).

Rozhodčí: Petružálek, Kostourek – Coubal, Kokrment.. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 40:40.

Stadion Litoměřice: Tomáš Král – Marcel, Baláž, Výtisk (C), J. Holý, Kremláček, Jebavý (A), Háva – Válek, T. Svoboda, M. Kadlec – M. Beran (A), Miškář, Procházka – Jícha, Moravec, Jánský – Konečný, Urban, Pajer.

Slavia Praha: Michajlov – Barák, Sedlák, Jeřábek, Buchta, D. Krejčí, J. Novák (C), Veber – Vlček, Vampola (A), Šmerha – Kafka, Jaroslav Bednář (A), Kuťák – M. Ondráček, Poletín, Kružík – Pšenička, Šteiner, Jaroslav Brož.