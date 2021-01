Svěřenci Davida Bruka a Daniela Tvrzníka položili základ k výhře už v první periodě, kterou vyhráli 3:0. Svého soupeře zasypali celkem 45 střelami, Kadaňští sice zvládli 30 pokusů, (téměř) všechny ale lapil spolehlivý brankář Tomáš Král. Krátce před koncem prostřední části dokonce zneškodnili i trestné střílení Romana Chlouby, o čisté konto ho připravil až necelé dvě minuty před koncem Delmarche.

„Z naší strany to bylo povedené utkání. Do první třetiny jsme nastoupili velmi koncentrovaně a tím jsme zápas rozhodli. Zaslouženě jsme získali tři body. Chtěl bych pogratulovat Lukáši Stehlíkovi k prvnímu hattricku mezi dospělými," měl jen slova chvály domácí kouč Daniel Tvrzník.

„Budu stručný, není v celku moc co rozebírat. Náš vstup do utkání byl katastrofální. Už to začalo na rozcvičce, která za nic nestála. Od toho se odvíjel celý zápas. Neměli jsme nárok, domácí nás naprosto jednoznačně přejeli a zaslouženě získali tři body," soptil naopak hostující Petr Rosol

Stadion díky výhře poskočil zpět do elitní dvanáctky, která postoupí do vyřazovacích bojů, naopak Kadaň zůstává u dna tabulky.

Hokej, Chance liga, dohrávka 1. kola:

Litoměřice – Kadaň 7:1 (3:0, 1:0, 3:1).

Branky a nahrávky: 6. L. Stehlík (Urban, Konečný), 16. Procházka (Jánský, P. Svoboda), 17. M. Beran (Miškář, J. Holý), 21. M. Beran (Miškář, T. Svoboda), 47. L. Stehlík (Urban, Konečný), 58. Procházka (Jánský, Marcel), 59. L. Stehlík (Urban, Konečný) – 58. Delmarche (Havlín).

Rozhodčí: Petružálek, Wagner – Polonyi, Kreuzer.Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Střely: 45:30.

Litoměřice: Král – Marcel, Baláž, Kremláček, J. Holý, Jebavý, Černohorský, Háva – M. Beran, Miškář, T. Svoboda – Procházka, P. Svoboda, Jánský – L. Stehlík, Urban, Konečný – Jindra, Moravec, Soukup.

Kadaň: R. Běhula – Havlín, Trefný, R. Havel, Seemann, Kottek, Karmaškov, Delmarche – Z. Zabloudil, Chlouba, Jakub Veselý – Koblížek, J. Svoboda, Houška – Hradecký, Bucek, Homer – Adámek, Matyáš Svoboda, Kupčo