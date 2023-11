Hokejisté Litoměřic přišli o druhé místo v tabulce. Zapříčinila to domácí porážka s Frýdkem-Místkem, poslednímu celku tabulky nedali kališníci ani gól a padli 0:4.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

Severočechům nepomohlo k bodovému zisku ani sedm přesilových her, ani téměř padesát střeleckých pokusů. Všechny totiž zlikvidoval mladý brankář Slezanů Patrik Švančara.

„Trochu jsme tušili, že to nebude jednoduché utkání. Soupeř hraje o všechno a potřebuje bodovat. My jsme chtěli vyhrát, ale už od začátku jsme neměli ke hře dobrý přístup. I když na oko to možná v první třetině vypadalo, že jsme měli šance, tak těch, co se daly proměnit, bylo velmi málo," líčil po utkání asistent domácího trenéra František Ptáček.

„Musíme prostě odvést poctivou systémovou práci, kterou dojdeme k dobrému výsledku. Tu jsme proti Frýdku nepředvedli a nezasloužili jsme si vyhrát," přiznal.