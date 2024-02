Hokejisté Litoměřic odrazili na domácím ledě nápor v tabulce dotírajícího Přerova. Zubry zkrotili 3:1 a pět kol před koncem základní části drží na pátém místě pětibodový náskok na první příčku nezaručující přímou účast ve čtvrtfinále play-off.

Hokejisté Litoměřic - ilustrační foto. | Foto: Zdroj: hclitomerice.cz

„Důležité utkání. Obě mužstva potřebovala body, první třetina tomu nasvědčovala a byla z obou stran taková plachá. Nebyla špatná, ale něco tomu chybělo,“ byl si dobře vědom i asistent domácího trenéra František Ptáček.

„Ve druhé periodě jsme malinko přidali na důrazu, což byl asi klíč k úspěchu. Získávali jsme kotouče, dostávali jsme se do šancí. Soupeř se sice dostal do vedení, ale nás to nezlomilo a ve třetí třetině se naše práce projevila i ve skóre,“ shrnul zbytek zápasu.

Do konce základní části chybí už jen dva týdny, v sobotu míří Stadion do Sokolova. Pak ho čeká ještě Zlín, Kolín, Frýdek-Místek a Znojmo.