Hokejisté Litoměřic prohráli v rámci 42. kola Chance ligy se Vsetínem 2:5. V Kalich Aréně padly všechny góly do jedné branky, ke smůle kališníků to však byla ta, na níž dvě třetiny útočili Valaši.

Speciální autobus vypravuje fandy na hokej. Má to pomoct i s přemírou aut u litoměřického stadionu. | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Vsetín díky dvěma slepeným trefám v závěru úvodního dějství ovládl první dvacetiminutovku 2:0, Litoměřice však díky podobnému kousku v prostřední periodě dokázaly srovnat. Utkání se tak zlomilo až v závěrečné třetině, kdy nejprve vstřelil vítězný gól Larsen, náskok pečetil Jonák a pojistku do prázdné klece přidal Machala.

„Věděli jsme, že to bude na pohled hezký hokej. S takovým soupeřem se hraje dobře," pochvaloval si úroveň zápasu asistent domácího trenéra František Ptáček.

Výkon jeho svěřenců ho ovšem zklamal. „V první třetině jsme opticky měli dobrý pohyb, ale v soubojích jsme byli hodně slabí a soupeř v tom byl lepší. Po našich chybách vedl po první třetině zaslouženě 2:0. Druhá třetina se sice ve skóre srovnala, ale pořád to z naší strany nebylo ono. Ve třetí třetině jsme doufali, že se nám povede výsledek dotáhnout, ale zde se ukázala jejich zkušenost, přidali další góly a zápas si pohlídali. Málo jsme stříleli, málo jsme se tlačili do brány a to se pak špatně dávají góly," uznal.