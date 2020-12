Domácí horáci dohánějí manko odložených zápasů a bleskově stoupají tabulkou. Při své spanilé jízdě už si vyšlápli třeba i na favorita z Poruby nebo na Kladno, jemuž nestačil ani náskok 2:0. Naopak kališníci se trápí v útoku, nízká produktivita je stála body ve třech z posledních čtyř duelů.

"Doufáme, že je to jen krátkodobý výpadek. Celkově je to pro nás dlouhá série venkovních zápasů a moc bodů jsme neposbírali. Musíme začít vítězit co nejdříve," řekl před utkáním trenér Litoměřic Daniel Tvrzník.

Ten je nyní na své ovečky sám, jeho kolega David Bruk je totiž s reprezentační dvacítkou v Kanadě, kde se brzy rozehraje mistrovství světa této kategorie. Spolu s ním zmizela kališníkům i více než desítka hráčů, kteří v Litoměřicích působí v rámci projektu Dukla. Stadion sice doplnil kádr o reprezentanty do 18 let či vlastní juniory, i tento plán se jim ovšem nyní bortí. "Doufali jsme, že reprezentační osmnáctka s námi ještě pro tento zápas zůstane, ale mají také přípravný kemp. Navíc Litvínov si stáhl Válka a Jíchu, takže uvidíme, jak to vůbec poskládáme," poodhalil další trable litoměřický kouč.

Podaří se Litoměřicím zastavit rozjetý rychlík z Vysočiny? Zápas vysílá server hokejkatv.cz, permanentkáři mají stream zdarma.