Hokejisté Litoměřic využili výhody domácího prostředí a na vlastním ledě otočili duel s Kolínem, který udolali 4:2.

Hokejisté Litoměřic - ilustrační foto. | Foto: Zdroj: hclitomerice.cz

Severočeši přitom museli po první dvacetiminutovce dohánět jednobrankové manko. Už v prostředním dějství se jim však povedlo překlopit vedení na svou stranu, a byť hosté zkraje poslední periody srovnali na 2:2, Korkiakoski s Costou nakonec zajistili tříbodový zisk Litoměřicím. Pro Costu šlo o druhou trefu v zápase, zbylý gól obstaral Sihvonen, o všechny domácí zásahy se tak postarali hokejisté z ciziny.

„Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme si představovali. Pak jsme ale z nějakého důvodu přestali hrát tak, jak jsme si řekli. Soupeř začínal mít převahu a bylo to pro nás těžké. Ve druhé třetině jsme začali zase hrát naši hru, jednoduše, dostávat to za soupeře a hodně střílet. Ve třetí třetině se to jen potvrdilo a díky tomu jsme celý zápas vyhráli," shrnul duel asistent domácího trenéra Přerosta František Ptáček.