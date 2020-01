Patří ke zkušeným hráčům v kabině litoměřických hokejistů. Martin Kadlec je ve svých jedenatřiceti letech stále klíčovou postavou Stadionu Litoměřice. Spolu se svým parťákem Danielem Voženílkem táhnou litoměřický hokej nahoru. Je to hráč, který má smysl pro humor, což ukázal v nedávném krátkém videu parodie na seriál Lajna. Nyní se Kadlec pro Týdeník Litoměřicko rozpovídal o cílech Stadionu i o projektu Dukla.

Jaké jsou cíle Litoměřic do konce sezóny?

Udělat šesté místo, které nám zaručí přímý postup do play-off. Bude to těžké, je to dost vyrovnané. Ale budeme bojovat.

Patříte ke zkušeným hráčům, jaká je Vaše role v kabině?

Ten tým se momentálně pořád mění, je zapotřebí udržet kabinu pohromadě, aby to tady šlapalo a fungovalo.

Jak se Vám trénuje pod vedením trenérů Bruka a Tvrzníka?

Super, trenéři nás výborně připravují na zápasy. Tady si nemáme na co stěžovat.

Působil jste ve Slavii a v Chomutově. Oba tyto týmy jsou s Vámi ve skupině o umístění v play off, jak to vnímáte?

Mám rád zápasy, když hraji proti klukům, které znám. Hecujeme se, hned je ten zápas o poznání zajímavější.

Projekt Dukla protočí v kádru Litoměřic dost hráčů, do toho s Vámi hrají dva Finové, jaká je komunikace na ledě?

S Finy mluvíme anglicky, to je přínos pro nás pro všechny. Oni mají jiné herní myšlení, učíme se od sebe navzájem. S hráči z projektu Dukla je to trošku složitější, oni hrají jiný hokej než my, jsou víc lítaví, takže vždy jeden až dva zápasy trvá než si to sedne.

A co spolupráce s Vaším parťákem Danielem Voženílkem?

Rádi spolu hrajeme v jedné lajně. Spíme spolu na pokoji, chodíme spolu na kafe, dokážeme si říct, co děláme špatně. Už to tu spolu táhneme druhý rok.

AUTOR: JAKUB VÍTEK

Martin Kadlec

Narozen: 5.12.1998

Post: útočník

Hůl: pravá

I. liga 2019/2020:

Zápasy: 36

Góly: 19

Asistence: 19

Kariéra: Klášterec n. O., Kadaň, Slavia Praha, Chomutov, Brest, Žlobin (Bělorusko), Litoměřice