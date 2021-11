Z fleku by mohla být modelkou, krásná tvář ji k tomu předurčuje. Daniela Pejšová z Košťan u Teplic se ale dala na dráhu hokejistky. A vede si opravdu parádně: hraje v prestižní švédské lize a v únoru bude reprezentovat Českou republiku na olympiádě v Číně, kam se hokejistky ze země, kde voda hučí po skalinách, probojovaly vůbec poprvé v historii.

Daniela Pejšová v dresu Modo | Foto: soukromý archiv Daniely Pejšové

To bylo tak – tatínek malé Danielky hrál hokej, bratr také. Co s neposednou holčičkou? Ať také prohání puk! „U nás to bylo dané dopředu. Taťka hokeje nejenže hrál, ale i trénoval. Já ho nikdy moc hrát nechtěla, takový rok jsem k němu měla lehký odpor, pak se ale tratil, začala jsem do toho dávat srdce,“ vzpomíná dnes 19letá slečna.