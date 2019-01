Litoměřice – Kapitán juniorského týmu a zároveň druhého celku tabulky ligového play off Jiří Brandejský (28. 8. 1993, 192 cm, 87 kg) je jedním z tahounů Stadionu Litoměřice. Je rozeznatelný i na velkou vzdálenost díky zářivým blonďatým vlasům.

KAPITÁN Jiří Brandejský v akci. | Foto: Michaela Luňáčková

Jak zatím vypadá dosavadní sezona z tvého pohledu?

Sezonu jsem začal letní přípravou s A týmem. Chtěl jsem se poprat o místo v základní sestavě, což mi nevyšlo. Poté jsem nastoupil v lize juniorů s cílem probojovat se do první čtyřky a bojovat o postup do extraligy. To se tady ještě nikdy nikomu nepodařilo. Už druhé místo v základní skupině bylo pro nás úžasné. Kluci po tom toužili a myslím, že je to úspěch také pro trenéry, kteří si to moc přáli.



Z jakého důvodu ses nedostal do A týmu?

Já jsem udělal vše proto, abych se tam dostal. Chtěl jsem to opravdu moc, ale nevyšlo to. Chápu, že hrají roli zkušenosti. Trenér měl jiný pohled, potřeboval jiné typy hráčů. Na druhou stranu mají spolupráci se Spartou, takže mladé kluky mají od ní, ale stále čekám na šanci a doufám, že teď po Vánocích nebo po novém roce dostanu šanci se poprat o místo. Když ne, tak snad v příští sezoně dostanu ještě jednu.



Myslíš, že juniorský tým má na postup do extraligy?

Myslím, že ano. Ať už od fanoušků, od lidí, kteří se na nás chodí dívat, nebo od trenérů, slýchám, že máme na postup. Takže ano. A hlavně na to máme po fyzické stránce. Máme hodně natrénováno, kluci pod Martinem Tvrzníkem oddřeli letní přípravu a udělali obrovský krok dopředu. Myslím, že důvod, proč jsme se dostali až na druhé místo, je ten, že jsme spíš bojovné než kombinační mužstvo.



Jak se ti hraje po boku Nerudy a Šindeláře?

Já jsem si řekl o to, abych mohl hrát s Grizzlym (Neruda, pozn. red.). On ke mně má obrovský respekt a já jsem velmi rád, že s ním mohu nastupovat. Má obrovské nasazení, chuť hrát a hlavně je velký bojovník. Šodu (Šindelář, pozn. red.) znám z minulé sezony z pozice obránce. Podle mě mu to v útoku svědčí. Má přehled, není sobec, takže dokáže přihrát, ale také vstřelil už spoustu branek. Jsem tedy rád, že s ním hraji a jsem s ním spokojený.



Cítíš jako kapitán větší zodpovědnost?

Samozřejmě. Nějaká ta zodpovědnost na kapitánovi je vždy. Jirka Topol, který je nejstarší v týmu, nemá moc odehráno a mně jako nejstaršímu bylo uděleno kapitánské céčko. Očekávají se ode mě nadstandardní výkony. Cokoliv se stane v týmu, tak to řeší kapitán, protože ten nějaké to větší slovo musí mít. Myslím, že jako vůdčí typ nejsem úplně špatný, ale mám hlavně to nadšení a chuť hrát.



Kdo vymyslel váš sestřih podle Jurije Bojky?

S klukama jsme se dohodli. Já už to znám z extraligy, ať už z Mladé Boleslavi nebo ze Slavie, ale jedině v tom kluky podporuji. Je vidět, že tým chce něco dokázat a žije tím. Pár kluků obarvených nemáme kvůli maturitním plesům, které mají po novém roce, ale dohodli jsme se, že po maturitním plese se také obarví.



S vámi už chodí pár hráčů ze staršího dorostu. Jaký máš na to názor?

Je to jedině dobře. Pro hráče je to lepší, když se posunou výš a získají nějaké zkušenosti, než když jdou ročníkově do staršího týmu a znají ho jenom z hlediště. Tady už je hokej více silový a rychlejší. Čím dříve, tím lépe. Ať už se jedná pouze o tréninky nebo se poté dostanou zásluhami do utkání.



Přemýšlel jsi už o nadcházející sezoně?

Doufám, že znovu dostanu šanci poprat se o místo v A týmu a udělám vše pro to, abych se tam dostal. Když by to nevyšlo, tak zde nějaké nabídky byly a stále jsou. Hlavně to závisí na domluvě s Martinem Tvrzníkem a Janem Fišerou. Ale můj jasný cíl je dostat se do litoměřického A týmu.

Liga juniorů – o postup sk. A

1. PZ Kladno 4 2 1 1 0 19:10 9

2. Litoměřice 4 2 1 0 1 16:7 8

3. Letňany 4 2 0 1 1 10:10 7

4. V. Popovice 4 2 0 0 2 14:16 6

5. Ústí n. L. 4 1 0 0 3 10:15 3

6. Tábor 4 1 0 0 3 7:18 3

Miroslav Kejmar