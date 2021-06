Je to výzva, chci pomoct, říká nová posila kališníků Kracík

Projekt Dukla, který se v Litoměřicích zaměřuje na výchovu talentovaných hokejistů, bere do své organizace i ostřílené harcovníky, od kterých se mladíci mohou ledasco přiučit. Po kapitánovi Janu Výtiskovi, který přišel do Stadionu loni, získal prvoligový klub dalšího zkušeného mentora. Z extraligové Plzně přestoupil do Litoměřic osmatřicetiletý útočník Jaroslav Kracík.

Plzeňský útočník Jaroslav Kracík na snímku z posledního utkání s Olomoucí vpravo. | Foto: hcplzen.cz/Milan Podpera

„Je to pro mě nová výzva. Chci pomáhat na ledě týmu, zlepšovat se a věnovat se dál hokeji,“ řekl Kracík, který mezi letitou posbíral 683 startů a 351 bodů. V rozhovoru pro Deník se rozpovídal o konci v Plzni a taky, jak se zrodil přestup ke kališníkům. Proč jste skončil v Plzni?

V Plzni jsme se po sezoně sešli, kde mi řekli, že mi děkují, ale že mají v plánu omladit kádr. Jste z toho zklamaný?

Já jsem Plzeňák. Ten klub miluju a budu mu pořád fandit. V Plzni se rozhodli vyměnit i trenéry. Jaký je váš názor na změnu?

Ladislava Čiháka nahradili Václav Baďouček, Miloš Říha a Tomáš Vlasák. Bude to pro kluky určitě nový impuls. Jak se vlastně zrodil přestup do Litoměřic?

Volal mi pan Král, že by o mě měli zájem, tak jsem se rozhodl nabídku přijmout a jsem tady. Byl jsem se v Litoměřicích podívat a zázemí tady je téměř extraligové. Výtisk zůstává kališníkem. Do útoku přichází Kracík z Plzně Přečíst článek › Těšíte se na změnu?

Je to pro mě nová výzva. S čím tedy do Litoměřic přicházíte?

Zatím jsem mluvil jen s trenérem Davidem Brukem. Chci pomáhat na ledě týmu, stále se zlepšovat a věnovat se dál hokeji. Budete pomáhat mladým hráčům z projektu Dukla?

Budu se o snažit. Zkušenosti mám a s mladými hráči jsem pracoval už i v Plzni. Máte nějaké osobní ambice?

Minimálně zopakovat a nebo dokonce překonat letošní úspěch kališníků. Znáte nějakého hráče kališníků?

Ano, některé osobně znám. Těším se na spolupráci s Výtiskem. Věříte, že se vrátíte ještě někdy do extraligy?

Řeším jen věci, které jsou tady a teď. AUTOR: JAKUB VÍTEK

