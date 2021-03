Je lídrem statistik, nejproduktivnější hráč play off Chance ligy i nejlepší střelec této fáze druhé nejvyšší hokejové soutěže. Patrik Miškář, 24letý šikovný forvard, táhne litoměřickou partu za semifinálovým snem.

„Je to hlavně o týmu, každá lajna hraje dobře, dává góly. Mám z nich radost stejnou, jako kdybych je dal já,“ říká autor dosavadních patnácti kanadských bodů. V devíti zápasech dal šest gólů a na devět jich nahrál.

Má za sebou téměř sto zápasů v extralize a přes 150 v první lize. Zahrál si za Hradec Králové, kde vlastně skončil příchodem trenéra Vladimíry Růžičky, dále za Prostějov či Kadaň.

Nyní ale táhne litoměřický Stadion. Tým, který expertům doslova vyráží dech.

Kališníci se po pěti bitvách dostali přes Sokolov z předkola do čtvrtfinále, v něm nečekaně vedou po třech výhrách v řadě už 3:1 na zápasy nad ambiciózní jihlavskou Duklou.

Série pokračuje na Vysočině už dnes, matematika je jasná. Stačí jedna výhra. Hraje se od půl šesté.

Bude to poslední zápas?

Máme mečbol, ale ten poslední krok je nejtěžší a my jedeme do Jihlavy. Víme, že to tam budě těžké.

Co dosavadní čtyři duely ukázaly?

Jsou to podobná, bojovná utkání. Jsem rád že se jim bruslařsky vyrovnáváme i přesto, že za sebou máme předkolo se Sokolovem.

Už tedy víte, na co se máte připravit?

Musíme se vyvarovat oslabení, protože tím dostáváme Jihlavu do hry a hlavně útočné fauly jsou zbytečné. Mohlo by se nám to vymstít. Musíme dobře zregenerovat a připravit se jako na dosavadní utkání. Budeme chtít vyhrát.

Jihlavu jste porazili třikrát v řadě, jaký byl domácí středeční zápas číslo čtyři?

V první třetině nám nešly nohy, byli jsme hodně pod tlakem, ale nakopl nás gól na 1:1 a následná přesilovka na 2:1.

Jihlava vás přestřílela…

My jsme měli zase zblokované střely. A proti předkolu, kdy jsme dali asi deset tyček, tak dáváme i šance.

Dál platí, že je favoritem Jihlava?

Určitě. My máme mladý tým a dost kluků má v play off zápasů málo. Vlastně ani já jich nemám moc. Úspěchy nás ale psychicky dostávají nahoru. Jsme v pohodě, proto jsme vyrovnaným soupeřem.