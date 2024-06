První sezona v Litoměřicích a v první hokejové lize obecně čeká nového hlavního trenéra Stadionu Jaroslava Nedvěda. Ten je v probíhající přípravě vděčný za možnost vidět hráče i na ledě.

Jaroslav Nedvěd se stal novým trenérem hokejistů Litoměřic. | Foto: hclitomerice.cz

Jak se mu pracuje s týmem, jaké budou týmové cíle v sezoně 2024/25 a co říká na zázemí Kalich Areny? „Máme za úkol rozvíjet a vychovávat hráče a poskytnout Spartě servis, že bude mít vždy kam sáhnout pro kvalitně připravené a rozehrané hokejisty,“ řekl Nedvěd v rozhovoru pro klubový web.

Jak probíhala jednání o vašem příchodu do Litoměřic?

Začátkem roku 2024 začala vstupovat Sparta do litoměřického klubu. Letňany, kde jsem trénoval, patří pod Spartu, takže jsem byl osloven s nabídkou trénovat v Litoměřicích. O této příležitosti jsem věděl zhruba od února a zvažoval jsem nějaké možnosti. Mužstvo bylo úspěšné a čekal jsem, jak se situace s nabídkou vyvine. Jsem za tuto šanci samozřejmě hrozně rád a na práci v Litoměřicích se těším.

Pro vás je to první zkušenost s první ligou, že?

Ano. Trénoval jsem mládeže, juniorky, extraligu i druhou ligu, ale v první lize je to moje první angažmá, takže jsem rád, že mám zkušeného partnera Dana Tvrzníka, který má ligu i litoměřický hokej zmapovaný velice dobře. Věřím, že vytvoříme dobrý trenérský i hokejový tým. Vše si musí sednout, poznáváme nové hráče, a proto jsme během letní přípravy chtěli chodit alespoň jednou týdně na led. V posilovně je vidět něco, ale na ledě se zase ukazují jiné věci, které my jako trenéři potřebujeme o hráčích vědět. Získáváme různé informace, jak se chovají v určitých situacích. Myslím si, že i pro kluky je led zpestřením letní přípravy, aby jen neběhali a nezvedali činky.

Tým je zkombinovaný ze zkušených hráčů, jakými jsou třeba Jiří Jebavý nebo Filip Kuťák a z mladých nadějných sparťanů, případně hráčů odjinud. Jak se vám s takovým týmem zatím pracuje?

Já jsem vždycky rád pracoval s mladými kluky. Vlastně i teď mám jako takovou „bokovku“ reprezentaci U18, kde jsem asistentem trenéra. Opravdu mě práce s mladými hráči baví a těším se na to. To mužstvo většinou mívá pozitivnější a větší energii, protože kluci ještě nejsou tolik obehraní a není to pro ně takový stereotyp. S mladým týmem se mi zkrátka pracuje dobře a doufám, že to bude fungovat i letos.

Myslíte si, že je na mladých hokejistech vidět i nějaká touha, jelikož si své místo v A týmu a v dospělém hokeji musí teprve vybojovat?

Ano, to je přesně to, proč to mívá tu lepší energii. Na trénincích mají větší drive, protože to jsou kluci, kteří o své pozice v první lize bojují. Někteří z nich mohou zabojovat i o extraligová angažmá za rok nebo dva v závislosti na tom, jak se budou posouvat a zlepšovat. To je to, co je žene dopředu, a proto je s takovým týmem radost pracovat.

Vy přicházíte pod Radobýl po historickém úspěchu klubu, kdy tým došel do posledního zápasu semifinále. Ačkoli je na to ještě brzy, jaké budou vaše cíle?

Tak trošku to bodové jádro odešlo, včetně zkušeného gólmana. Máme za úkol rozvíjet a vychovávat hráče a poskytnout Spartě servis, že bude mít vždy kam sáhnout pro kvalitně připravené a rozehrané hokejisty. Vím, že to byla historická sezona a je hezké, že Litoměřice byly blízko finále a imaginárnímu postupu do extraligy. Budeme určitě chtít být opět co nejvýš, ale mužstvo bude mladší a méně zkušené, takže jestli pro nás bude limit šesté, sedmé nebo čtvrté místo, to teď nedokážu říct. Nevidím do budoucnosti, ale určitě máme cíl rozvíjet a vychovávat hráče ať už pro Spartu, nebo obecně přivádět mladé kluky do dospělého hokeje. Určitě budu spokojený, když postoupíme do play-off, protože tam hráči získávají zkušenosti a rozvíjí se dál tím, že ho hrají, takže to je náš cíl.

Můžete říct něco ke stylu hokeje, který byste rád od týmu viděl?

Tak schválně, hádejte (směje se). Útočný, bruslivý, máme mladé mužstvo, takže by to měl být energický hokej. Vytvářet tlak na soupeře, napadat, dobře bruslit, být kompaktní, ale hodně agresivní a ofenzivní a samozřejmě hodně disciplinovaní v tom, že najednou při vedení o jeden gól budeme umět 5-7 minut dobře bránit. To jsou ale ty zkušenosti, které mnozí teprve budou sbírat, ale určitě bychom nechtěli úplně nějaký defenzivní styl. Bavíme se teď hodně obecně, vše se pak samozřejmě odvíjí i od soupeře, marodky a podobně. Když budou zranění čtyři klíčoví hráči, musíme hrát jiný styl, než kdyby byli stoprocentně fit. Obecně bychom ale chtěli hrát aktivní a atraktivní hokej.

Ačkoli teď hráči trénují převážně na Spartě a v Letňanech, tak předpokládám, že podmínky v Litoměřicích už jste měl šanci si prohlédnout. o říkáte na zázemí Stadionu?

Já znám Litoměřice detailně, protože jsem tam léta jezdil se Spartou na hokejové kempy, které tam v létě pořádá. Je to fantastické, skvělé zázemí s tělocvičnou, posilovnou a s regenerací. Klukům, kteří jsou odjinud, je tam poskytnuto i ubytování, takže zázemí je velice dobré.

Nebojíte se, že se během sezony stane, že budete z důvodu spolupráce se Spartou trpět nedostatkem hráčů?

Nebojím se toho, protože to je součást spolupráce. Máme nějaké záložní plány, nyní na trénincích zrovna byli dva kluci z Havlíčkova Brodu, máme podepsané nějaké kluky na střídavé starty třeba z druhé ligy, abychom v tomto případě mohli kádr doplnit.

Zdroj: hclitomerice.cz