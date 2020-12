Téměř čtyřicetiletý juniorský mistr světa z roku 2001, jenž před lety s libereckými Tygry získal extraligový titul, ikona hokejových Vítkovic a v současné době kapitán Stadionu Litoměřice Jan Výtisk věří, že i bez řady juniorů, kteří odcestovali na MS do 20 let, si obměněný kádr kališníků sedne.

Jan Výtisk. Litoměřice - Jihlava, Chance liga 2020/2021 | Foto: Deník / Karel Pech

Několik hráčů opustilo tým, kvůli reprezentativním povinnostem. Už víte, jak se s tím tým vypořádá?

Uvidíme, kdo na mistrovství světa dvacítek v Kanadě pojede a kdo se ještě vrátí. Věřím, že si to sedne a ti hráči co dostanou šanci, ji chytí za pačesy. Jen je mi trochu líto trenéra Davida Bruka, protože neví, kam dřív skočit. On je totiž i asistentem trenéra u U20.