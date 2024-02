Ani vedení 5:0 na domácím ledě nestačilo hokejistům Litoměřic k plnému bodovému zisku. Lídrovi tabulky z Poruby nakonec podlehli 5:6 po samostatných nájezdech.

Hokejisté Litoměřic - ilustrační foto. | Foto: Zdroj: hclitomerice.cz

Když těsně před polovinou základní hrací doby odbíjela Kalich Arenou populární „pátá“ nikoho v tu chvíli nenapadlo, že domácí Stadion nedotáhne zápas do vítězného konce. Jenže opak byl pravdou.

„Bylo to jako den a noc. Famózní začátek a o to horší konec,“ litoval po utkání asistent domácího trenéra František Ptáček. „Na konci zápasu říkám zaplať pánbůh alespoň za bod,“ uznal sílu protivníka poté, co ho Severočeši nechali rozehrát. „Na začátku zápasu jsme hráli výborně, Porubu jsme k ničemu nepustili a vedli o pět branek. Od tohoto stavu ale jako kdybychom přestali hrát,“ nechápal.

„Soupeř využil všechny možnosti aby získal nějakou převahu, přesilové hry. Dostal se do hry a ve třetí třetině už jsme i my byly úplně jiným mužstvem,“ kroutil zklamaně hlavou. „Stálo nás to body,“ povzdechl si.

Porubu výrazně nakopla branka na 5:2, kterou vstřelili sekundu před koncem prostředního dějství. To viděl jako zlomový moment také domácí útočník Filip Kuťák. „Soupeř ve třetí třetině prokázal svojí kvalitu, my jsme odstoupili od naší hry, nakonec můžeme být rádi za bod,“ litoval.