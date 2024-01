Hokejisté Litoměřic zapsali další dva body. Na domácím ledě proti Znojmu uspěli 5:4 v prodloužení.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

Utkání mělo vývoj jako na houpačce, Kališníci po 20 minutách vedli 2:0, Orli však v prostředním dějství otočili na 2:3. Domácí však dvěma slepenými góly ve třetí části strhli vedení zpět na svou stranu, ovšem poslední slovo v základní hrací době měli přeci jen Znojemští. V nastavení se však prosadil Kale Costa, jenž přisoudil bonusový bod výběru trenéra Miroslava Přerosta.

„Měli jsme výborný začátek utkání. První třetina proběhla nad očekávání, říkal jsem si, že by to tak mohlo pokračovat,“ pochvaloval si v hodnocení Přerostův asistent František Ptáček. „Bylo mi ale jasné, že s tím soupeř bude chtít něco udělat a také že ano. Ve druhé třetině nás Znojmo zatlačilo, po našich chybách se dostalo do vedení, ale důležité bylo, že jsme pořád věřili tomu, že je možné vyhrát, nakonec jsme byli rádi za bod a bonusový bod v prodloužení,“ dodal s tím, že s dvoubodovým ziskem je nakonec spokojený.

Stadion zůstává pátý, v sobotu přivítá opět doma od 17.00 Slavii Praha.

Stadion Litoměřice – Orli Znojmo 5:4 po prodloužení (2:0, 0:3, 2:1 – 1:0p)

Branky a nahrávky: 5. Černohorský (Sihvonen, Costa), 10. P. Svoboda (Kuťák, Černohorský), 44. Plos (P. Svoboda, Kuťák), 45. Senčák (Ton, Vitouch), 64. Costa (Krutil) – 27. Jenyš (T. Svoboda, Bartko), 35. T. Svoboda (Šťovíček, J. Jenáček), 39. Lichanec (Berger, Tejnor), 46. Štich (Hruška). Rozhodčí: Svoboda, Zubzanda – Belko, Juránek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Střely na branku: 22:40. Diváci: 682. Litoměřice: Pařík – Krutil, Jebavý, Kroupa, Benda, Pavlák, Aubrecht, Černohorský – Costa, Jícha, Sihvonen – Ton, Vitouch, Senčák – Plos, Korkiakoski, Cikhart – Kordule, Kuťák, P. Svoboda.