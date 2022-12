Tím ale všechno neskončilo. „Honza Havlíček jedním chvatem Gengela zpacifikoval. Najednou se tam objevil druhý člověk, myslíme si, že to byl otec příbramského hráče. Ten Honzu chytil za ruce a syn Gengel mu jednu ubalil. To, co má Gengel v hlavě, dávno víme. Ale tohle? To jsou opravdu hrdinové a u nás se ukázali v plné parádě,“ znechuceně pokračoval.

Deník se snažil kontaktovat i Ladislava Gengela. Ten se ale odmítl vyjádřit.

Medvědi proti favoritovi nesehráli špatný zápas, body ale zase nemají. „Měli jsme dobrý vstup a dobrý pohyb. Díky tomu Příbram faulovala. Jen škoda, že jsme v první třetině nepřidali další branky. Bohužel, ve druhé třetině jsme si vybrali hluší pasáž. Příbram toho využila a dostala se do vedení,“ hodnotil Oliverius samotný zápas.

FOTO, VIDEO: Medvědi podruhé favorita nezaskočili. Nevyhráli už čtyři zápasy

Hosté pak odskočili do stavu 4:1, Děčín to ale nezabalil, díky dvěma trefám kapitána Trávníčka se dostal na dostřel. Obrat ale nedokonal. „Příbram má zkušenosti, my to zkusili v šesti, ale nepodařilo se. Škoda. Další dobrý výkon, ale body nemáme,“ smutně pravil.

Severočeši si chtějí zahrát play-off, aktuálně jsou ale na jedenáctém místě. „Spokojeni nejsme, chceme minimálně postoupit do předkola play-off. Ale do karet nám nehraje těžký los, který jsme teď měli. V dalších zápasech narazíme na týmy, kde bychom měli a chtěli bodovat,“ podotkl Jan Havlíček, manažer HC Děčín. Ten se k incidentu, který proběhl po utkání s Příbrami, také nechtěl vyjádřit.

Už ve středu 30. listopadu sehraje Děčín domácí zápas proti HC Řisuty. Začíná se od 18 hodin. Následovat budou duely s pražskou Kobrou, Benátky, Chebem, Hronovem nebo Klatovy.