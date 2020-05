„Pokaždé to hodně bolelo, jsem rád, že teď ho budeme mít na naší straně," uculil se v rozhovoru pro Deník.

Poprvé natrvalo opouštíte klub, který vás vychoval, jaké z toho máte pocity?

Nijak extra to neřeším, beru to, jak to je. Hradec už o mě nestál a já jsem rád, že přišla nabídka z Litoměřic.

Ty se ozvaly v nelehké situaci, řada klubů v době koronaviru šetří. Váhal jste dlouho?

Abych pravdu řekl, jednal jsem i s pár jinými kluby, ale najednou do toho vstoupily Litoměřice. Jejich nabídka byla nejlepší a dávala největší smysl, proto jsem kývl jim.

Konzultoval jste to třeba s Danielem Voženílkem, který je váš velký kamarád a loni za Stadion prožil skvělou sezónu?

Ani ne, já jsem ve Stadionu už působil, takže zdejší prostředí znám. Navíc v uplynulé sezóně hráli skvěle, viděl jsem i některé jejich zápasy, takže jde vidět, že zde vědí, co dělají a že to tu dělají dobře.

Takže se zpět do bývalého působiště těšíte?

Těším! Znám se s Jiřím Jebavým, navíc tu zůstalo prakticky celé vedení, které tu bylo i tehdy. Nový je snad jen Miroslav Přerost, jen ale tehdy pracoval u U20, a David bruk. Na toho jsem ale slyšel chválu ze všech stran, včetně pana Martince, pod nímž jsem působil v Hradci, takže jsem nadšený. Věřím, že tu vybudujeme skvělou partu a dobrý tým.

Po loňské sezóně, kdy jste byl hodně rozlítaný, budete zase stabilním členem jednoho týmu, to je jistě příjemná změna, souhlasíte?

Určitě (smích). V mém věku už je to potřeba, nejsem už žádný mlaďas. Tedy, doufám, že ani stařík (smích). Ale vážně, neustále někam dojíždět není dobré, třeba do Kadaně to bylo opravdu dlouhé. Dozvěděl jsem se pak, že o mě měly zájem i Litoměřice, nevím, proč to nevyšlo.

V Litoměřicích hrají mladí kluci, praktikuje se hodně aktivní styl hry, to bude asi další pozitivum oproti stylu Vladimíra Růžičky, je to tak?

(Pousměje se). Pod panem Růžičkou se začalo hrát zataženě, ale předtím, když nás vedl pan Martinec a skončili jsme třetí, jsme hráli podobně, jako se hraje v Litoměřicích.

Je vám sice teprve 24, ale v týmu budete i díky extraligovým zkušenostem patřit k těm ostřílenějším, jste na tuto roli připraven?

To ukáže až čas, ale snad ano.

K týmu se připojíte hned na úvod přípravy, která startuje v pondělí?

Ano. Vždycky je to tak lepší. Poznáme se mezi sebou, bude tam i Honza Výtisk, pak se k nám přidají pouze kluci z extraligových mančaftů a z mládežnických reprezentací.

Co říkáte na společné angažmá s tak ostříleným hráčem, jako je Výtisk?

Myslím, že to bude dobré. Párkrát jsem proti němu hrál, a pokaždé to dost bolelo, takže bude určitě fajn mít ho na své straně. (smích)

Budete dojíždět, nebo si hledáte v Litoměřicích bydlení?

Dojíždět určitě nebudu! (smích) Už jsem to říkal, najezdil jsem toho hodně, a není to dobré. Zařízeného zatím nic nemám, ale určitě budu bydlet v Litoměřicích.

Je to krásné město, v minulosti jste si ho určitě stihl projít, jak se líbí vám?

Máte pravdu, prošel jsem si ho několikrát, a je moc hezké, historické. Opravdu se mi líbí, navíc je to necelá hodinka cesty do Prahy.

Pojďme ještě krátce k Hradci Králové. V uplynulé sezóně jste nastoupil i během finále Ligy mistrů s Frolundou, jaké na to máte vzpomínky?

Samozřejmě hezké. Ten zápas jsme podle mě odehráli hodně slušně, ale jakmile Frolunda zapnula, bylo vidět, že jsou úplně někde jinde. O jejich kvalitách svědčí i to, že to vyhráli už počtvrté.

Předpokládám tedy, že nejen do extraligy, ale celkově do takto prestižních zápasů, byste se v budoucnu zase rád vrátil…

Samozřejmě, každý hokejista má za cíl se ve své kariéře posouvat. Hrát někde čtvrtou lajnu asi netouží nikdo z nás. Momentálně chci ale samozřejmě co nejvíc pomoci Litoměřicím.