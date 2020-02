V probíhající sezóně hrajete v Boleslavi za juniorku i seniorský tým a za Ústí. Kde se vám hraje nejlépe?

To se těžko hodnotí, každá z těch soutěží je jiná. V první řadě jsem velmi rád za to, že tyto možnosti mám a mohu se posouvat. Děkuji vedení Slovanu, že mi v Ústí dává prostor. Chci na sobě pracovat a postupně se propracovat stabilně do hlavního týmu Mladé Boleslavi.

V poslední době se za Slovan trefují různí střelci. Může být výhodou, že se neprosazuje jen jedna formace?

Určitě je dobře, že je síla rozložená do více formací. To, že se prosazují různé pětky, je pro tým pozitivní.

S kým si v kabině nejvíce rozumíte?

Dobře vycházím se všemi. Nemůžu říct, že bych si rozuměl s někým více nebo méně. V Ústí je velmi dobrá parta, kluci mi pomáhají. Vážím si toho.

Jak se vám zamlouvá fanouškovská podpora v Ústí?

Jsem rád, že na nás fanoušci chodí. Bojujeme ve skupině o účast v předkole play-off. Myslím, že můžu mluvit za všechny hráče, jsme vděční, že nás podporují a fandí nám.

Bydlíte v Mladé Boleslavi a do Ústí jezdíte na zápasy?

Ano, bydlím v Boleslavi, trénuji s hlavním týmem a na utkání do Ústí mě vozí ostatní lidé. Jakub Klepiš, nedávno pro mě jel do Boleslavi marketingový manažer, protože jsem neměl možnost se sem dopravit. Doufám, že v dohledné době začnu jezdit, abych mohl jezdit sám.

Je to pro vás náročné?

Vím, že v jiných státech se cestuje na zápasy klidně celý den. Takže hodina a půl autem mi rozhodně nevadí.

K Ústí se připojíte už na ranní rozbruslení?

Až později, většinou pár hodin před zápasem. Když hrajeme v sobotu a hned v pondělí, v neděli zůstanu v Ústí, abych nejezdil zbytečně do Boleslavi a zase zpátky. Záleží ale, jak se trenéři a vedení klubů mezi sebou domluví. Dopředu nevím, kam mě budou chtít zařadit, a zda nenastoupím další zápas za mateřský klub.

To musí být stresující, že?

Není to snadné. Například na zápas proti Benátkám od 16 hodin jsem byl nominován v devět hodin ráno. Dost často je to hodně narychlo. Snažím se odvádět práci nejlépe, jak dokážu bez ohledu na to, zda oblékám dres Slovanu nebo Mladé Boleslavi.

Pojďme se vrátit k mistrovství světa juniorů, jak byste šampionát zhodnotil?

Myslím, že jsme si to všichni užili. Hráli jsme proti nejlepším na světě, fanoušci v České republice měli možnost vidět mistrovství světa juniorů. K této akci nemohu povědět vůbec nic špatného.

Kdy jste se dozvěděl o nominaci na turnaj?

Vzpomínám si, že jsem jel zrovna v autě s taťkou a vyšla širší nominace. Bylo tam napsáno dvanáct obránců, měl jsem radost, že jsem mezi nimi. Ale věděl jsem, že o místa v konečné nominace bude bojovat všech dvanáct beků.

Nakonec jste se dostal mezi šestici beků, která na mistrovství hrála…

Jsem moc rád, že mi trenér dal důvěru a věřil mi. Doufám, že jsem mu ji nějakým způsobem splatil. Snažil jsem se hrát nejlépe, jak jsem mohl.

Jako obránce jste získal v pěti zápasech dva kanadské body (0+2). Jste v tomto ohledu spokojený?

Abych pravdu řekl, vždy to může být lepší. Z turnaje jsem si odnesl spíše negativní věci než pozitivní. Zjistil jsem, na čem musím pracovat. Je fajn, že se mi podařilo udělat nějaké kanadské body, ale raději bych byl za týmový úspěch.

Jaká negativa jste si odnesl?

Hráči ze zámoří i hokejisté Švédska a Finska byli lepší v bruslení. Řekl bych, že byli silově lépe vybavení.

Ale podpora diváků byla jistě příjemná, že?

V zápasech nás hnal vyprodaný stadion. Užili jsme si to, fanoušci byli neuvěřitelní. Atmosféra byla parádní, nikdy v životě jsem něco podobného nezažil. Chtěl bych to ještě někdy okusit,

Českému týmu se nepodařilo čtvrtfinále, v čem hledat příčiny?

Chyběli nám útočníci, dalo by se říct naši dva nejlepší. Každý zápas jsme hodně bojovali, možná nám pak docházely síly. Ve čtvrtfinále proti Švédsku to pak už bylo vidět.

Karel Klikorka

Narozen: 30.11.20001

Post: obránce

Hůl: levá

Statistiky letos:

Mladá Boleslav: 5 zápasů, 1 gól, 0 asistencí

Slovan Ústí:11 zápasů, 3 góly, 3 asistence

Litoměřice: 1 zápas, 0+0

Mladá Boleslav jun.: 12 zápasů, 3 góly, 5 asistencí