Jednou z posil litoměřických hokejistů je i Jan Holý. Ten si vyzkoušel i angažmá ve Slavii či v Jihlavě, jeho mateřským klubem je ale Plzeň, odkud zná i trenéra Davida Bruka. Na další spolupráci se těší.

Těšíte se na působení u kališníků?

Těším se hodně. Je to tady opravdu skvělé. Jsem natěšený a plný očekávání z toho, jaké to tu bude mít pokračování.

Bylo při Vašem rozhodování o angažmá v Litoměřicích důležité, že se znáte se současným koučem kališníků Davidem Brukem?

S panem Brukem se známe už dlouho, ještě z dob mého působení v Plzni. Jsem zvědavý na naší další spolupráci, jak bude pokračovat.

Čeho byste chtěl se Stadionem dosáhnout?

Cíl je jasný, udělat co nejlepší výsledek.

A vzpomínky na působení u plzeňské Škodovky, jsou jen kladné?

Plzeň je můj mateřský klub, vzpomínky mám krásné. Neměl jsem ale možnost tolik hrát, nebyl jsem vytížený tak, jak bych si představoval, to je důvod, proč jsem odešel jinam.

A co Vaše působení v jihlavské Dukle a ve Slavii Praha?

Všude, kde jsem byl, to bylo super. Přál bych si, aby to tady bylo stejné, tím myslím tak dobré, jako v mých předchozích angažmá.

PŘIZNÁVÁM, ŽE DO VSETÍNA SE TROŠKU BOJÍM, CULIL SE PROCHÁZKA



Také Martin Procházka rozšířil řady litoměřických kališníků. Šestadvacetiletý útočník působil i ve Vsetíně. „Přiznávám, že se trochu bojím, až tam pojedu jako soupeř,“ žertoval v rozhovoru pro Deník.



S čím se vracíte do Litoměřic?

Všichni kluci přicházejí s ambicemi udělat co nejlepší sezonu. Osobně bych chtěl pomoct mladým hráčům dotáhnout to v kariéře co nejdál.



S jakými pocity se vracíte do dresu kališníků?

Já se sem vracím hrozně rád. Pocházím z Litoměřicka. Na Stadion mám je ty nejlepší vzpomínky, těším se.



Co očekáváte od trenérů Davida Bruka a Daniela Tvrzníka? Jste připraven na jejich metody?

Pana Tvrzníka už osobně znám a o panu Brukovi jsem zatím slyšel jen dobré věci.



A co projekt Dukla?

Klub se snaží dát klukům zázemí, myslím si, že to je jenom dobře.



Působil jste ve Vsetíně, kde mají válkou základnu fanoušků. Neobáváte se reakce valachů, až tam přijedete jako soupeř?

Atmosféra na Lapači je neuvěřitelná. A přiznávám se, že se trošku bojím. (smích)





AUTOR: JAKUB VÍTEK