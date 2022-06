Firma, která nese stejný název, oslaví v červnu patnáct let. „Jsme nadšenci, kteří milují psy. Sami jsme se přesvědčili, že strava je pro ně velmi důležitá. Pracujeme na základě vlastních zkušeností. A opravdu jsme začínali v garáži. Teď už to zní úsměvně. Sami jsme nečekali, že budeme mít takový progres,“ začíná Matuš ve své kanceláři vyprávět zajímavý příběh.

Začal se psát na litvínovském cvičáku, kde se oba potkali. Martin byl cvičitel psů, výcvikář a zakladatel psí školky v Litvínově. Simona, kamarádka z cvičáku. „Začali jsme se bavit o krmivu, čím a jak krmíme a jaké máme s krmením zkušenosti. Pak nás náhoda přivedla ke krmivu Platinum. Začali jsme jím krmit my, pak lidi kolem nás a už se to dalo nějak samovolně do pohybu. Všichni jsme z něho byli nadšeni, hlavně tedy naši psi,“ líčí Matuš. Tehdy se jim v hlavě zrodila vize, která je stále jejich mottem – dát možnost každému majiteli psa koupit pro něho to nejlepší. „Poptávka po krmivu tak rostla, že jsem musel po krátkém čase opustit zaměstnání specialisty na geografické informační systémy, abych se mohl naplno věnovat všemu, co bylo potřeba.“ přidává muž, který je zároveň i hokejovým trenérem. „Museli jsme řešit věci jako programování webu, zajišťování dopravy, návrhy propagačních materiálů, účetnictví, nábor lidí a současně objíždět psí akce. Člověk při podnikání musí tak trochu umět vše.“

Martin Matuš je sportovec tělem i duší

Teplický hokejový klub Huskies, který se zatím věnuje pouze mládeži, spustil svou činnost zkraje roku 2019. Za tři a půl roku fungování si vydobyl prestiž nejen v regionu, vyznavači modré a bílé barvy totiž dokázali porazit řadu týmů z extraligových měst. Martin Matuš v minulé sezoně působil u ročníků 2014, které dosahují parádních výsledků. Hokeji se věnuje až po práci, skloubit s ní trénování není žádný med. „Trénování i koučování mě moc baví, máme skvělé kluky, je tam pár talentů, kteří to můžou někam dotáhnout. Bude záležet jen na nich, jak se hokeji budou věnovat. A samozřejmě také na jejich rodičích, na jejich podpoře,“ tvrdí sportovec tělem i duší. Matuš je velký litvínovský patriot, vždyť řadu let ve městě bydlel. Palce drží nejen Litvínovu, ale i Liberci, kde také žil. Zároveň si hokej s partou kamarádů chodí zahrát.

V Lomu zrekonstruovali objekt, který je nyní skladem i sídlem firmy. „My jsme z Litvínova. A i když máme rádi spoustu krásných míst naší republiky, třeba Morava, Liberecko a tak dále, jsme místní patrioti. Takže zůstat v místě byl náš požadavek. A povedlo se. Nyní máme bezvadné zázemí pro firmu. Máme ve firmě šikovné lidi z regionu, kterým můžeme nabídnout velmi dobré podmínky. Nemusí tak všichni šikovní odcházet do Prahy,“ přibližuje Matuš.

Naplňování jejich vize realizují především prostřednictvím internetového obchodu; díky němu má firma zákazníky po celé České republice. „Jsme výhradním dovozcem krmiva z Německa i pro Slovensko. V konkurenci zhruba čtyř stovek značek není jednoduché se prosadit, ale za ta léta se nám to podařilo a moc si toho vážíme,“ jsou Matuš s Medřickou pyšní.

Velká oslava se blíží

V sobotu 18. června oslaví firma Platinum Natural s. r. o. své patnácté narozeniny. Matuš s Medřickou a také s vedoucí sekretariátu Barborou Bittnerovou připravují na tento den velký svátek pro všechny kynology a přátele. „Chystáme den plný soutěží a kynologických aktivit, například vyhodnotíme nejhezčího psa. Pro děti bude připravený skákací hrad a další atrakce,“ zve Bittnerová. Vše bude probíhat od deváté hodiny dopolední v areálu firmy v Lomu. Akci bude moderovat Honza Musil, který je jedním z ambasadorů značky Platinum. Dalšími jsou z těch veřejně známých například Monika Absolonová, Marta Jandová nebo Jakub Petružálek. A také Martin Plecháček, mistr republiky ve sportovní kynologii a Kristýna Vojkovská mistryně světa v Obedience.

V čem zmiňovaný úspěch tkví? „Naše krmivo má jinou technologii výroby. Ostatní značky se vyrábí extrudací, čili při vysoké teplotě se dělají klasické granule. My z čerstvého masa lisujeme za studena, krmivo se tak více přibližuje čerstvému masu, přirozené stravě. Pes rozdíl pozná, hlavně ten rozdíl pozná jeho tělo,“ vysvětluje Simona Medřická, která má chovnou stanici Sirius Nova s tibetskými dogami.

„Čeká nás ještě hodně práce při naplňování naší vize. Chceme značku dostat ještě více do podvědomí a mít spokojené zákazníky. Majitelům kvalitní krmivo nenutíme. Je to na nich; buď chtějí, nebo ne. Ale my chceme psům vyhovět. Víme, že jsou předci vlka, že potřebují maso. A to každý pes, bez rozdílu rasy,“ uzavírá Matuš.