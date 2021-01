„Někteří hráči, především ti draftovaní, bohužel zůstali po mistrovství světa dvacítek v Edmontonu v zámoří, jiní se po návratu připojují ke svým extraligovým týmům a my opět musíme složit nový tým. První jsme dělali v srpnu, druhý v listopadu a třetí teď,“ uvedl Daniel Tvrzník, trenér HC Stadion Litoměřice.

K týmu se už nevrátí většina hráčů ročníku 2001, kteří končí v zmiňovaném projektu Dukla. Mužstvo opouští po neúspěšném boji o účast na šampionátu dvacítek rovněž Petr Hašek a Jan Mlčák.

ŠANCE ZEJMÉNA PRO ROČNÍK 2002

Litoměřický dres budou z ročníku 2001 nadále oblékat pouze litvínovští Marek Berka a David Jindra, a také Tomáš Bernat. Zelenou dostanou hokejisté ročníku 2002 a mladší, kteří mají potenciál na účast na příští MS dvacítek i v mládežnických reprezentacích. Nově obléknou podle oficiálního klubového portálu kališnický dres Vladimír Kremláček, Tomáš Urban a Jakub Konečný. Již dříve litoměřické řady rozšířili Lukáš Stehlík, Jiří Háva, Dominik Soukup, Petr Moravec a Lukáš Pajer.

MEZI SVÁTKY SE KONAL KEMP PRO 28 HRÁČŮ

V mužstvu i projektu nadále zůstává i další hokejista ročníku 2002 Ondřej Baláž. Ten má na kontě tři zápasy za extraligový Litvínov a v Litoměřicích už hrál loni. Prozatím za kališníky nastoupil do jednadvaceti utkání. V mládežnických reprezentacích naskočil do 61 zápasů s bilancí 7+17. K týmu se navíc přidali ještě litoměřičtí odchovanci Jakub Černohorský (2001) a Přemysl Svoboda (2000).

„Klukům, kteří od nás odcházejí do extraligy, posun v kariéře přejeme. Je to i dobrá vizitka naší práce,“ uvedl s nadhledem Tvrzník.

„Mezi svátky a Silvestrem jsme tady měli kemp, 28 hráčů. Nyní soupisku o čtyři zúžíme. Pochopitelně by bylo asi jednodušší a přinášelo by lepší výsledky, pokud bychom měli celou sezonu jeden stejný tým, ale člověk si nemůže vybírat. Do další práce jdeme s odhodláním,“ dodal kouč.

Jeho tým je v osmnáctičlenné druhé nejvyšší soutěži na 15. místě.