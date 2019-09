Hokejisté Stadionu Litoměřice vstoupí dnes večer do nové sezóny Chance ligy. V 1. kole nastoupí na ledě Benátek.

Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník / Roman Dušek

„Je to podobný tým, jako my. Mají hodně mladých hráčů, takže očekávám velice fyzicky náročné utkání plné pohybu, bruslení a důrazu v osobních soubojích,“ předeslal trenér Daniel Tvrzník. „Je to velice těžký start, protože všechna mužstva jsou na úvod v plné síle a Benátky budou hodně nepříjemné.“