„Podle nich se budou hráči připravovat individuálně během května, od června budeme měsíc trénovat společně. Pak se přesuneme na led,“ upřesnil trenér litoměřického celku Daniel Tvrzník.

Ten si mohl na soupisku připsat další jméno, do Litoměřic se totiž vrátil obránce Jan Strejček. Po prodloužení smlouvy Patrika Marcela tak jde o další vítanou posilu do defenzivy. Ta naopak utrpěla odchodem Ondřeje Smetany, jenž se vrátil do Ústí nad Labem.