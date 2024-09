Devět stovek diváků věřilo do poslední chvíle. Alespoň v prodloužení. Hokejisté Litoměřic měli ve třetí třetině velký tlak a hromadu šancí. Rozhodující gól ale trefil Sokolov, který si nakonec z ledu Stadionu odvezl výhru 3:2.

„Nevyužití našich šancí přisuzuji nedůrazu ve finálním zakončení, stále jsme čekali, že gól dáme lehce. Na gól se budeme muset více nadřít, musíme zlepšit i disciplínu a kratší střídání, abychom souboje před brankou vyhrávali. Mohli jsme mít bod, ale nemáme. Musíme se polepšit a jít dál,“ uvedl Jaroslav Nedvěd, trenér HC Stadion Litoměřice.

Jeho svěřenci přitom v utkání dvakrát vedli, nakonec jim to ale nebylo nic platné. „Soupeř vstoupil do utkání lépe, byl živější a měl více ze hry. Překvapili nás nějakými signály a měli navrch. My jsme se pak vyrovnali a zápas se mohl překlopit na obě strany,“ pokračoval Nedvěd.

V poslední dvacetiminutovce byly Litoměřice lepší a hnaly se za stavu 2:2 za vítěznou brankou. Jenže v 53. minutě se z pravého kruhu trefil David Kofroň, Baník už vedení nepustil.

„Ve třetí třetině jsme byli jednoznačně lepší, ale z velkého tlaku jsme nedali gól. Byla tam tyčka i břevno,“ posteskl si Nedvěd.

„Věděli jsme, že na start soutěže nás čeká velmi ofenzivně silný soupeř, což prokázal v přípravě i v utkání. Šli jsme do utkání s jistou taktikou a hráči se jí snažili maximálně plnit. Dostávali jsme se občas pod velký tlak, ale zvládli jsme to i díky brankáři Hamalčíkovi a dobrému obětavému výkonu. To nám přineslo kýžené body, i když se k nám přiklonilo štěstíčko. Asi jsme nebyli lepším, ale spíše šťastnějším týmem,“ sportovně přiznal Tomáš Mariška, trenér Baníku Sokolov.

HC Stadion Litoměřice - HC Baník Sokolov 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Bernovský (Kordule, Kuťák), 22. Hauser (Koláček, Pavlák) – 15. Vracovský (Šik, Pulpán), 26. Kofroň (Klejna, M. Rohan), 53. Kofroň (Procházka). R: Jechoutek, Sýkora – Jindra, Hradil. Diváci: 899.

HC Litoměřice: Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Štibingr, Klikorka, Pavlák, Jebavý (C), Tomek, Tomov – Kordule, Kuťák (A), Bernovský – Ton, Eberle, Costa – Chlubna, Koláček, Hauser – Plos, Vitouch, Sihvonen – Pajer.