Osmatřicetiletý juniorský mistr světa z roku 2001, jenž před čtyřmi lety získal s Libercem i extraligový titul, se stane kapitánem Stadionu. Tento přestup je skutečně bomba! "Zatím jsme se domluvili na dva roky. Doufám, že spokojeni budou všichni zainteresovaní," potvrdil hokejový tvrďák, ranař a ocelový muž Jan Výtisk.

"Jsme strašně rádi, že naši nabídku přijal. Když skončil Aleš Pavlas, tak nám na ledě i v kabině podobný lídr chyběl. V našem projektu na mladší kluky někdo musí přitlačit. Honza by měl být kapitán a prodloužená ruka nás trenérů i vedení klubu," uvedl kouč litoměřického Stadionu Daniel Tvrzník s tím, že příprava na druhou nejvyšší soutěž začne 25. května.

Stadion se postaral na přestupním trhu o pořádný rozruch. „Pokaždé se snažíme dát tým dohromady tak, aby to fungovalo lépe a lépe. Proto jsme uvažovali o hráči, který by měl zkušenosti, byl osobností a zastal funkci kapitána. Honza Výtisk je výborná volba pro litoměřický hokej i pro u nás připravovaný projekt Dukla,“ přiznal předseda litoměřického klubu Daniel Sadil s tím, že si od zvučné posily slibuje, že předá mladším spoluhráčům zkušenosti: "Takového hráče jsme tu nikdy neměli. I když samozřejmě nechci opomenout Petera Jánského, který je také velmi zkušený a úspěšný."

Do poměrně skromného klubu na severu Čech přivedl ikonu nejvyšší tuzemské soutěže prezident českého hokejového svazu Tomáš Král, který se se zkušeným obráncem velmi dobře zná. Tento fakt sehrál hodně důležitou roli. „Příchod Jana Výtiska do Stadionu se zrodil víceméně náhodou. O skladbu kádru se starají trenéři a vedení Litoměřic, v tomto případě to ale bylo trošku jiné. S Honzou se dobře znám a když jsme se spolu bavili, co a jak u něj bude dál, napadlo mě, jestli by neměl chuť se zapojit do svazového projektu. Ve svém věku už pomalu přemýšlí, co bude dělat po konci kariéry a navíc si teď dělá trenérskou licenci, proto ho tato myšlenka zaujala. Slovo nakonec dalo slovo a já mám z jeho angažování velkou radost,“ řekl Král pro web litoměřického klubu.

Podle předsedy Stadionu Daniela Sadila probíhala domluva o vzájemné spolupráci velice rychle a korektně. „Musím přiznat, že jsem se na začátku hodně bál, protože jsem si nedokázal představit, že bychom se mohli domluvit s tak kvalitním hráčem. Ekonomická otázka totiž vždycky hraje hodně důležitou roli. Nakonec jsem ale byl mile překvapen tím, že Honzu předložená nabídka od začátku zajímala. A to bylo podle mého na celém jednání rozhodující,“ uvedl litoměřický šéf.

Jako posila litoměřické party se stal součástí zmiňovaného svazového projektu Dukla. O co jde? Stadion bude i v příští sezoně úzce spolupracovat s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) a budou v něm působit juniorští hráči, kteří by se měli představit na mistrovství světa do 20 let. I proto se na Výtiskovu angažmá podílel i svaz.

Ostravský rodák odehrál v extralize včetně play off 1057 zápasů, ve kterých vstřelil 40 branek a přidal 104 přihrávek. Hrál za Vítkovice, Spartu, Karlovy Vary, Plzeň, Třinec a Liberec. Vedle titulu získal i stříbro a dva bronzy. Čtyřikrát se stal vítězem statistiky Radegast Index.

Další senzace v Litoměřicích nechystají. "Myslím, že tímhle jsme náboje vystříleli," uvedl trenér Tvrzník.